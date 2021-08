Nuovo rinvio per "The King's Men", girato anche al castello di Racconigi

Nuova data d'uscita per "The King's Men", la produzione hollywoodiana girata - nel corso del 2019 - anche al castello di Racconigi: il film dovrebbe vedere il buio delle sale cinematografiche il prossimo 22 dicembre.

Le riprese del film in Piemonte sono iniziate lo scorso 24 aprile. La pellicola vede in ruoli chiave Harris Dickinson (Maleficent, signora del male), Djimon Hounsou (A Quiet Place II), Ralph Fiennes (Ave, Cesare!), Rhys Ifans (Il concorso), Aaron Taylor-Johnson (Tenet), Charles Dance (Mank), Stanley Tucci (Jolt), Daniel Bruhl (The Falcon and The Winter Soldier) e Gemma Aterton (Summerland).

Sulla sedia da regista, come per i capitoli precedenti del franchise sull'agenzia di sicurezza para-nazionale, Matthew Vaughn.

La pellicola, originariamente prevista per il 15 novembre 2019, è stata rinviata un totale di cinque volte nel corso degli ultimi due: al 14 febbraio 2020, al 18 settembre 2020, all'agosto 2021 e, infine, al prossimo dicembre. Un mese "ingolfato" di uscite come pochi altri nella storia recente del cinema di massa, e che - tenendo da parte gli imprevisti dell'emergenza sanitaria, che come al solito tutto potrebbero cambiare - potrebbe lasciare sul campo di battaglia diverse pellicole: i risultati economici tutt'altro che ottimali degli ultimi blockbuster come Black Widow e The Suicide Squad non fanno ben sperare in questo senso.