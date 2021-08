Valmala riconosciuta come feudo templare a livello internazionale

I templari e Valmala ,finalmente hanno ricevuto il riconoscimento internazionale,come feudo templare.

Durante il festival internazionale dei Templari che si è svolto ad Alessandria nei giorni scorsi, presso la Sala convegni di Palazzo Cuttica e piazza Santa Maria di Castello, sabato 28 agosto, Valmala ha ottenuto il riconoscimento a livello internazionale come sede e feudo del famoso ordine monastico-cavalleresco dei Templari (1120-1312) Feudo esistito fino al 4 dicembre 1320, con l'arrivo del futuro Ordine di Malta.



Collegando anche il nome di Ajmerico di Saluzzo Cavaliere e monaco templare, all'epoca priore per il nord Ovest italiano. Gia' nel lontano 1994, si ipotizzo' una presenza, ma soltanto dal 2017 su iniziativa della ultima amministrazione, prima della fusione con la città di Busca, il lavoro di ricerca e non solo, ebbe un deciso rilancio.



Pierfrancesco Rolando,ha riportato alla luce, un fondamentale tassello di storia.



Confermando che Valmala ed il suo feudo, erano sì parte geografica della Valle Varaita, ma enclave a parte ,ovvero uno stato nello stato, con sue leggi, usi, ed innovazioni anche nel campo agricolo.



Il Festival,sotto l'egida della Regione Piemonte, il Patrocinio Universita' del Piemonte Orientale diretto dalla Dott.ssa Simonetta Cerrini, dell'Universitè de ParisIV - Sorbonne e la direzione artistica del Maestro e Musicista Gian Piero Alloisio è stato un fondamentale momento di conoscenza a 360 gradi sui templari.