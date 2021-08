Cuneo: lavori in corso Vittorio Emanuele II per collegare due piste ciclabili

Sono partiti in questi giorni i lavori di completamento che permetteranno di collegare la pista ciclabile di Via Dante Livio Bianco-Via Carlo Boggio con la quella di nuova realizzazione su Corso Nizza.



Verrà infatti realizzato su Via Ettore Rosa, all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II, un attraversamento rialzato, così come già realizzato in passato nelle vicinanze sempre su Corso Vittorio Emanuele II e su Corso Brunet, con leggero ampliamento del marciapiede esistente e abbinamento di un attraversamento sia ciclabile sia pedonale, che consenta la massima visibilità e sicurezza di pedoni e ciclisti.



I lavori, partiti lunedì 30 agosto, sono realizzati dalla ditta Edilscavi di Cuneo e termineranno nelle prossime settimane.