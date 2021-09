"Solidarietà al presidente Cirio: minacce dei no-vax ingiustificate"

L’ANPCI con la presente desidera esprime la sua piena e totale solidarietà al Presidente On. Alberto Cirio bersaglio di minacce da parte di sedicenti contestatori della campagna vaccinale.



L’ANPCI condanna ogni forma di violenza sia fisica che verbale che trascenda il corretto dibattito democratico e per tanto esprimiamo il nostro pieno appoggio al Presidente Cirio che gode della nostra stima e fiducia.



Presidente, vogliamo che Lei continui, senza timore di queste ingiuste minacce, il Suo ottimo lavoro svolto a favore del Piemonte e dei Piemontesi. Chi come noi La conosce bene, sa quanto si è dedicato in questo difficile periodo per la tutela della salute ed il contrasto all’epidemia e, soprattutto, quanto Lei di persona sia stato profondamente coinvolto. Per questo le minacce suonano ancora più offensive: nulla le giustifica!



Auspichiamo che tutti i responsabili siano individuati e ricevano la giusta punizione.



Ci uniamo alla solidarietà già espressa con una precedente comunicazione dal Presidente dell’ ANPCI della Città Metropolitana di Torino, Franco Cominetto.



Cogliamo l’occasione per rinnovarLe la nostra stima per il Suo operato e la Sua persona, così come la nostra piena disponibilità a collaborare.



Grazie,

Franca Biglio Sindaco di Marsaglia