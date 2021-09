A Cuneo la Semptember Hemp Fest: a scuola di coltivazione di cannabis con i Radicali Cuneo (VIDEO)

Non si placano le manifestazioni dei Radicali Cuneo per la legalizzazione della cannabis, a qualche mese di distanza dall'ultima, il sit-in di protesta davanti al palazzo di giustizia di Cuneo in supporto a Walter De Benedetto.



Mentre il Segretario Filippo Blengino continua la coltivazione - illegale ma pubblicamente espressa - di una pianta nella propria abitazione, il movimento organizza per il 18 settembre la September Hemp Fest, un evento informativo che si terrà dalle 17 in piazza Foro Boario a Cuneo.

Interverranno, nel corso della giornata, lo stesso Blengino, Massimiliano Iervolino (segretario Radicali Italiani) e Barbara Bonvicini (medico legale). A seguito del dibattito Sergio Ravotto, titolare di "The Seed Side" realizzerà un corso gratuito di autoconservazione di cannabis.