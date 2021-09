Alba, ritorno in presenza per "Notte Bianca delle Librerie" e "Maratona Fenogliana"

Il secondo weekend di settembre, da venerdì 10 a domenica 12, sarà interamente dedicato alla letteratura e alla lettura grazie all’11ª edizione della Notte Bianca delle Librerie ed alla Maratona Fenogliana che ritornano a essere in presenza.

Ad aprire il programma sarà una speciale anteprima che si svolgerà al Teatro Sociale “G. Busca” venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21: lo scrittore e psichiatra Paolo Crepet terrà una lectio magistralis a partire dal suo ultimo libro Oltre la tempesta (edizioni Mondadori).

Un incontro per analizzare le conseguenze che la pandemia ha portato con sé e per raccontare come il periodo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, influenzerà il nostro futuro. La “lezione” si soffermerà in particolare sulla situazione psicologica delle famiglie, prendendo in considerazione gli effetti della didattica a distanza e quelli generati dallo smart working.

L’ingresso alla serata è libero, ma occorre essere in possesso del green pass e prenotare al tel. 0173 292470-471 o alla mail biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it.

La Notte Bianca delle Librerie e la Maratona Fenogliana, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba insieme al Centro Studi Beppe Fenoglio, avranno luogo entrambe nel cortile della Maddalena, cuore del centro storico cittadino.

LIBRI E OSPITI ALLA "NOTTE BIANCA"

L’undicesima edizione della Notte Bianca delle Librerie prende avvio sabato 11 settembre 2021 alle ore 17.15 con un appuntamento curato dalla Libreria L’Incontro durante il quale l’associazione culturale Arvangia, che collabora con L’Incontro da oltre vent’anni, illustrerà l’ultimo numero della rivista Langhe - Cultura e Territorio, in uscita a settembre 2021. Ad aprire il pomeriggio sarà il professor Donato Bosca, presidente onorario dell’associazione.

A seguire, alle ore 18.15, la Libreria La Torre presenta lo scrittore Emiliano Gucci per raccontare del suo romanzo Le anime gemelle (Feltrinelli editore), uscito ad aprile 2021: una storia carica di tensione che indaga il mistero della gemellarità fin dove sa farsi oscuro e indicibile. Il protagonista della storia, Fausto, viene richiamato dal padre, durante una vacanza con la moglie Bianca, perché il gemello ha combinato “una cosa brutta, una cosa grave” e Fausto non può sottrarsi dalla questione. Nel frattempo anche la moglie Bianca decide di raggiungere la sorella Azzurra, che appare come il suo opposto, dando vita così a un intreccio corale di storie doppie.

Gli onorevoli duellanti ovvero il mistero della vedova Siemens, questo il titolo del romanzo, edito da La Nave di Teseo, che verrà presentato alle ore 20.30 dalla Libreria Milton con la partecipazione dello scrittore e giornalista Giorgio Dell’Arti.

È la storia tragicomica e surreale di un episodio di cronaca che infiammò l’Italia degli anni Dieci. Al centro delle vicende c’è la relazione fra il generale Tancredi Saletta ed Eleonora Füssli, giovane vedova dell’erede del colosso tedesco Siemens. Quando il generale muore, la relazione viene alla luce, ma soprattutto viene scoperto che l’affascinante signora intrattiene relazioni enigmatiche anche con altri rappresentanti dell’esercito: che sia una spia austro-tedesca?

La giornata di sabato si chiude alle ore 21.30 con la Libreria Mondadori e lo scrittore Davide Mosca che, in dialogo con la giornalista de La Stampa Cristina Borgogno, presenta il suo ultimo romanzo Amare una volta (Salani editore): una storia di famiglia e di amore, di tradizioni e di ribellione, ambientata nelle Langhe alla fine della guerra. Un inno alla forza della passione, in un tempo in cui amarsi significava compiere scelte drastiche, spesso in bilico fra la vita e la morte.

Domenica 12 settembre 2021, la mattina sarà interamente dedicata al pubblico dei più piccoli grazie ai laboratori di lettura e creatività curati dalla Libreria Marameo e dalla Libreria San Paolo.

Alle ore 10.30, la Libreria Marameo, insieme all’illustratrice Leonora Camusso farà scoprire ai bambini partecipanti i tanti animali che vivono sul nostro pianeta, raccontando la collana Atlante della biodiversità (Sassi editore).

Subito dopo, alle 11.30, la Libreria San Paolo propone la versione kamishibai del libro Cos’ho in testa? (Artebambini editore). L’autrice del racconto, Valentina Torchia, racconterà della bimba Eva che ha la testa piena di immagini, ma anche di una scatola di matite colorate per poterle disegnare.

Entrambi gli appuntamenti sono per un massimo di 15 partecipanti ciascuno.

Per prendere parte al singolo incontro occorre essere in possesso del green pass e prenotare, facendo riferimento alle librerie.

In occasione della Notte Bianca delle Librerie, inoltre, la Biblioteca civica “G. Ferrero” resterà aperta anche il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 23.00 e la domenica mattina dalle 10.00 alle 12.30, mentre il Museo civico “F. Eusebio” prolungherà l’orario del sabato fino alle 23.00.

FABIO GEDA APRE LA "MARATONA"

Il week end si chiuderà con la Maratona Fenogliana , momento di apertura del cartellone “Resistenza nella memoria 2021”, che avrà inizio alle ore 15 di domenica 12 settembre 2021.

Per questa edizione sono stati scelti i Racconti fantastici di Beppe Fenoglio, a cura di Luca Bufano. I testi sono stati recuperati dalle cartelle del Fondo di Alba e mostrano un Fenoglio inedito e imprevedibile, autore di racconti di mare e di guerra, ambientati nei secoli passati, che rivelano anche l’interesse dello scrittore per il genere fantastico e in particolare per Edgar Allan Poe.

A introdurre le letture sarà lo scrittore torinese Fabio Geda, autore di libri per adulti e ragazzi, tra i più noti Nel mare ci sono i coccodrilli e Storia di un figlio. Andata e ritorno (entrambi Baldini & Castoldi editore). L’accompagnamento musicale sarà a cura del cantautore bresciano Alessandro Sipolo.

Anche per partecipare alla Maratona Fenogliana è obbligatorio essere in possesso del green pass.