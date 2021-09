Alba: viabilità modificata causa lavori in diverse zone cittadine

Diverse le modifiche temporanee alla viabilità segnalate dal Comune di Alba per la settimana in corso.



In corso Piave, in prossimità dell’intersezione con via Sturzo, per lavori di posa della fibra ottica, è istituito il senso unico alternato da oggi, mercoledì 1° settembre, e fino al termine dei lavori, dalle ore 7 alle 17.30.



Via Francesco Crispi, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con corso Langhe e il numero civico 38, è chiusa al transito veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, da oggi, 1° settembre, al 30/09/2021 e comunque sino a fine lavori, per lavori sulla rete dell’acquedotto, gas e teleriscaldamento.

La chiusura della strada e il posizionamento del divieto di sosta sono effettuati in contemporaneità con l’avanzamento dei lavori.



Per lavori di rifacimento degli impianti elettrici, da lunedì 6 settembre e sino a fine lavori, con orario 8.30-18, in corso Piave, lato numeri dispari tra il civico 63 e la rotatoria di intersezione con strada Cauda, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata con l’avanzare dei lavori, la chiusura della pista ciclabile e l’inutilizzo temporaneo della fermata bus e il restringimento della carreggiata, se necessario, con senso unico alternato veicolare gestito da impianto semaforico o da movieri.



In via Dario Scaglione, lato numeri pari sino al civico 32, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.



Nel parcheggio posto in strada Cauda, tra il civico 2/A e 4/C, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.