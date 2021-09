Bra, nuovi serramenti per l’ufficio Anagrafe e il Teatro Politeama

I lavori in corso al Politeama

Sono in corso in questi giorni a Bra i lavori coi quali il Comune della Zizzola sta provvedendo alla sostituzione di tutti i serramenti esterni presenti nella sede dell’Ufficio Anagrafe di via Barbacana e di quelli posti al piano terra del Teatro Politeama.



Il primo intervento rappresenta l’ultimo atto dell’opera di riqualificazione che l’Amministrazione guidata da Gianni Fogliato ha promosso grazie anche al contributo ottenuto partecipando all’edizione 2020 del Bando Distruzione della Fondazione Crc.



Nel secondo caso, anche qui grazie a un finanziamento dell’ente bancario, si tratta invece del primo di due lotti di intervento, il secondo dei quali interesserà il piano terra dello stesso edificio nel prossimo anno.



"La nostra Amministrazione – spiega a proposito l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa – sta operando nella direzione di una graduale riqualificazione energetica di diversi edifici di proprietà comunale, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento della loro vivibilità generale, una loro migliore sostenibilità ambientale e significativi risparmi energetici".



Sempre nell’ottica di un adeguamento generale delle strutture municipali partiranno invece nella prossima settimana le operazioni di trasferimento dell’archivio storico comunale all’interno del Centro Polifunzionale "Arpino".