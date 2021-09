La chiusura della Clinica Monserrat di Borgo finisce sui banchi del Consiglio comunale

La vicenda legata alla chiusura della Clinica Montserrat di Borgo San Dalmazzo approda sui banchi del Consiglio comunale.

Il consigliere Mauro Fantino ha infatti presentato a Palazzo un’apposita interrogazione, indirizzata al sindaco Gian Paolo Beretta. “La chiusura della clinica – spiega Fantino – rappresenta un duro colpo per la città di Borgo San Dalmazzo: di fatto si è privati degli unici posti disponibili per la riabilitazione e la convalescenza che tanto sono stati preziosi per le nostre famiglie fino ad oggi”.

Un quadro all’interno del quale, sempre secondo il consigliere d’opposizione, il sindaco “aveva il dovere di fare sentire forte la voce della Città e di farsi carico di ogni iniziativa utile per evitare tale chiusura.

Invece nulla: si lasciano passare i giorni e le settimane sperando che la vicenda venga dimenticata e lasciando sole le famiglie che si troveranno da domani a dovere affrontare questi problemi.

Borgo San Dalmazzo non può essere la città dove i servizi essenziali chiudono e aprono solo le case da gioco”.

“Queste sono alcune delle ragioni per cui ho presentato una interrogazione specifica sulla chiusura della Clinica Montserrat: in questo modo, almeno, la questione troverà spazio nel prossimo Consiglio comunale, dal quale dovranno emergere indicazioni chiare e forti affinché Borgo ritorni ad avere sul proprio territorio questo indispensabile servizio”.

Nell’interpellanza, si legge come - secondo Fantino – “la chiusura causerà problemi di notevole gravità”. Su tutti, “la perdita del posto di lavoro degli operatori attualmente occupati, in maggioranza personale femminile” e “il venire meno dell’unica struttura riabilitativa presente nella nostra città”.

Da Beretta Fantino vorrà sapere “quali iniziative o incontri sono stati promossi nell’anno in corso per un confronto con la cooperativa che gestisce la Clinica Montserrat”, “quali incontri sono stati promossi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per sostenere le iniziative da intraprendere per scongiurare tale chiusura” e “quali incontri sono stati promossi con gli Enti del territorio per indicare soluzioni alternative alla chiusura della struttura”.

E poi ancora: “per quale ragione non si è provveduto ad informare il Consiglio comunale di tale situazione” e “quali altre iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere affinché la nostra città mantenga dei posti di riabilitazione/convalescenza, in questo territorio comunale, per pazienti dimessi da strutture ospedaliere”.

Fantino ha chiesto risposta scritta all’interpellanza. Se ne discuterà nella prossima assise del Consiglio comunale.