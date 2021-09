La funicolare di Mondovì chiude un mese e mezzo per il collaudo quindicennale

La funicolare di Mondovì chiuderà per un mese e mezzo per consentire le operazioni di collaudo per i primi 15 anni di vita dell'impianto.

Un intervento annunciato da diverso tempo e che è stato programmato in questo periodo per consentire di non spezzare a metà l'estate e consentire a monregalesi e turisti di usufruire del collegamento Breo-Piazza anche per tutte le manifestazioni organizzate negli scorsi mesi.

Le operazioni coincidono con la ripresa delle lezioni, ma gli istituti scolastici erano stati preventivamente avvisati e gli studenti potranno raggiungere gli edifici scolastici con servizi sostitutivi per tutto il periodo di stop.

La fune non sarà in servizio da lunedì 13 settembre a venerdì 22 ottobre e riprenderà il normale esercizio da sabato 23 ottobre, nel frattempo verrà rimodulato l’orario della linea 3 con partenza cadenzata ogni 20 minuti a partire dalle ore 7.30.

Sulle corse della linea 3 saranno validi, per il periodo di chiusura della funicolare, tutti i titoli di viaggio specifici della funicolare.