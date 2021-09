Le Clarisse di Bra e Boves annunciano la nascita di un’unica fraternità

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera firmata dalle sorelle Clarisse di Bra.

Sicuramente un doloroso strappo per le nostre sorelle di Boves lasciare il loro amato monastero e la loro cara comunità locale bovesana… Un passo preparato da un lungo cammino di reciproca conoscenza, incontro e frequentazione tra le nostre due fraternità.

Per noi sorelle clarisse la dimensione fraterna, insieme alla vita contemplativa, è un fondamento dell’ispirazione carismatica di santa Chiara e san Francesco d’Assisi. Quando, per vicende storiche e avanzamento dell’età si contrae troppo, allora unirsi ad un’altra fraternità è una scelta vitale. L’immagine a noi tutti familiare è quella della potatura. Ogni albero piange… ma per un più di vita!