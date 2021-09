Scuola, c’è chi anticipa: oggi la prima campanella al Convitto Provvidenza - International School Bra

Mentre negli istituti di tutta Italia si inizia a ragionare su un ritorno in classe non esente da vecchie e nuove difficoltà, c’è chi ha dato tempo programmato sino al minimo dettaglio le attività del nuovo anno scolastico e si prepara a far suonare la prima campanella già da oggi, mercoledì 1° settembre.



Parliamo della scuola primaria interna al "Convitto Provvidenza - International School Bra", istituto paritario che ha sede nei prestigiosi locali del settecentesco complesso di via Provvidenza-angolo via Vittorio Emanuele a Bra.



Qui, ancora in giugno, la direzione dell’istituto protagonista negli ultimi anni di un importante rilancio aveva promosso un primo incontro preparatorio tra le insegnanti assegnate alle classi del primo biennio e i genitori dei bimbi, in parte provenienti della collegata scuola dell’infanzia (sono 140 gli allievi che complessivamente frequentano l’istituto, 22 dei quali per la prima volta).



E sempre in giugno gli stessi bambini avevano già potuto conoscere compagni e docenti grazie a una settimana di inserimento inserita nel calendario di attività dell’istituto, così da anticipare i tempi rispetto all’inizio delle lezioni a settembre.



Un avvio che come sempre sarà all’insegna di alcune irrinunciabili prerogative, come illustrato dal dottor Carmine Maffettone, direttore dell’istituto, sin da quel primo momento conoscitivo.



Se la prima riguarda proprio la data di inizio lezioni, anticipata di quasi due settimane rispetto a quello delle scuole statali (lunedì 13), una non secondaria differenza riguarda la presenza di un orario già definitivo e la composizione del corpo insegnante, deciso da mesi in ogni suo elemento.



Sin dal primo giorno è inoltre prevista la possibilità del pre-orario e post-orario, per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie. Come sempre già definite, poi, anche le operazioni riguardanti la scelta e l’acquisto dei testi scolastici, già da tempo a disposizione dei piccoli allievi, che al loro ingresso in aula oggi troveranno sul proprio banco anche un kit completo dei quaderni per ogni materia e persino il diario.



In questa cornice si inserisce un’offerta didattica che prevede diverse importanti conferme e alcune importanti novità.

Tra le prime figura sicuramente la grande attenzione allo studio delle lingue, che sin dal nome informa l’offerta dell’International School braidese. Proseguendo il percorso che molti degli iscritti hanno avviato già durante la scuola dell’infanzia, nell’orario del primo biennio della primaria è infatti inserito lo studio dell’inglese (con 8 ore settimanali e la possibilità di sostenere gli esami di certificazione del Cambridge English), del francese e da alcuni anni anche dello spagnolo, con attività finalizzate ad avvicinare i bambini alla fonetica e al vocabolario di questo diffuso idioma.



Guardando alle novità abbiamo invece il potenziamento della proposta che riguarda lo studio delle sette note: una specificità che fa della Provvidenza la prima scuola della provincia – e tra le prime in Italia – a proporre l’indirizzo musicale sin dalla classe prima della scuola primaria. Quello di avvicinare i piccoli studenti anche a questo apprendimento è il compito cui si dedicherà il maestro Christian Alasia, che ai genitori ha sottolineato l’importanza di "fornire agli allievi le nozioni utili a favorire una loro prima espressione musicale, utile a stimolarne la creatività".

Un percorso che nel corso degli anni prevederà da parte di bambini e famiglie la scelta degli strumenti – dal flauto alla chitarra, dal pianoforte al violino – cui i primi andranno via via ad applicarsi grazie anche a lezioni individuali che ogni settimana si affiancheranno a quelle di gruppo, proprio come avviene nelle scuole a indirizzo musicale di grado superiore.



Un ambizioso progetto, quindi, che si avvarrà anche della preziosa consulenza artistica di un artista d’eccezione. Si tratta del maestro padovano Paolo Zanarelli, volto noto della scena artistica nazionale, conosciuto per le sue apparizioni televisive, ma anche per le particolari esibizioni delle quali negli anni si è reso protagonista nei luoghi più diversi, come quando suonò sospeso a metri di altezza sulle acque di Venezia.



"E’ una gioia e insieme un grande orgoglio – dichiara il direttore Maffettone – quello di aver potuto confermare alle famiglie dei nostri allievi che anche quest’anno siamo in grado di iniziare le lezioni in forte anticipo rispetto alle altre scuole, e già forti di un’organizzazione studiata in ogni minimo dettaglio: dalla composizione del corpo insegnanti agli orari, passando per la disponibilità dei libri di testo e di ogni altro supporto sia necessario ai bambini per fruire appieno di un’offerta formativa ricca e articolata. Il mio ringraziamento va alle nostre insegnanti e a tutto il nostro personale, che ha lavorato molto per confermare il raggiungimento di questo obiettivo, e alle famiglie dei nostri piccoli studenti, che anno dopo anno continuano ad affidarsi con fiducia alla nostra professionalità".



Per informazioni iscrizioni telefono è 0172/412.454 (orario di segreteria 7.30-18); mail info@convittoprovvidenza.it; sito internet www.convittoprovvidenza.it.