Calcio, Eccellenza: vittoria della Pro Dronero nell'amichevole con il Caraglio

Le assenze di Caridi, Brino e Nicola Rastrelli non pesano sulla Pro Dronero che - dopo le vittorie contro il Villafranca e il S.Albano - supera anche il Caraglio nella terza amichevole di Demonte.



4-0 il risultato del derby, svoltosi con durata ridotta di 70 minuti. Reti di Isoardi, War, Pernice e De Peralta.



Nonostante il divario tecnico solida anche la prestazione del Caraglio, che sfiora nel finale il goal della bandiera, scongiurato da Dia, subentrato a Rosano nella ripresa.



I draghi, ora guardano all'amichevole contro il Bisalta in programma per la serata di oggi (mercoledì 1° agosto). Questa volta, a pieno organico.