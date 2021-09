Addio a Beatrice Beltrando. Cordoglio nel mondo dell’atletica cuneese e piemontese

Cordoglio nel mondo dell’atletica piemontese. A soli 32 anni è infatti deceduta in ospedale Beatrice Beltrando, figlia di Rosy Boaglio, ex presidente della delegazione cuneese e piemontese della Fidal, la Federazione Nazionale di Atletica Leggera.



Beatrice stessa era stata consigliera della Fidal cuneese, nel quadriennio 2016-2020. “La ricordiamo commossi e con tanta gratitudine per ciò che lei e la mamma hanno dato all’atletica cuneese”, sottolinea l’attuale presidente Augusto Griseri, insieme a tutto il direttivo.



Igienista dentale, Beatrice aveva praticato sport fin da piccola, eccellendo nel tennis. Dopo un’esperienza professionale in Sicilia, da alcuni anni viveva a Saluzzo insieme alla madre.



Il rosario sarà recitato stasera, mercoledì 1°, e domani, giovedì 2 settembre, alle ore 20,30 nella Collegiata di Revello. I funerali saranno invece celebrati venerdì 3 settembre, alle 15 presso la stessa parrocchia.



Con la mamma Rosa Maria, Beatrice Beltrando lascia la sorella Michela, mediatrice culturale, che in passato è stata una promessa dell’Atletica Saluzzo, disputando gare a livello internazionale.