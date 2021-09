Bra, in bici si scontra contro un'auto in via Cuneo

Un incidente senza gravi conseguenze quello verificatosi poco prima delle 12 di oggi (mercoledì 1° settembre) in via Cuneo a Bra, dove un ragazzo in bicicletta non si è evidentemente avveduto che l’auto che lo stava precedendo, una Volkswagen Polo, era in fase di frenata, finendo col schiantarsi contro la parte posteriore del mezzo, mentre un amico che era con lui è riuscito ad evitare lo scontro.



Oltre a un comprensibile spavento, il ragazzino ha rimediato lievi escoriazioni, medicate dal sanitari dell’équipe 118 intanto giunta in suo soccorso.



Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Bra, impegnati anche nella regolazione della viabilità sulla trafficata via.