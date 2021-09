Spostarsi in un’altra città può essere impegnativo, sia dal punto di vista organizzativo sia per i costi che comporta, che aumentano in relazione alla distanza dalla nuova residenza. per svolgere tutte le operazioni in maniera efficiente ed economica, è meglio affidarsi ad un’azienda specializzata. vediamo insieme quali sono le variabili da tenere in considerazione e alcuni consigli utili per affrontare questo momento con serenità. per avere una stima generale al prezzo standard di un trasloco nazionale, devi aggiungere la quota per il trasporto, che spesso avviene con il camion.

Le tariffe proposte dalle aziende, solitamente considerano 1€ per ogni chilometro percorso. in base a questo, stabiliscono delle fasce di prezzo in relazione alla percorrenza. il prezzo complessivo per un trasloco nazionale può quindi variare in questo modo: il prezzo può variare notevolmente a seconda delle tue esigenze. in relazione al budget e alle tempistiche di cui disponi, puoi scegliere se fare parte del lavoro da solo o affidarti completamente ad un’azienda.

Quasi mai la prima azienda che consulti è quella giusta, per questo ti offriamo la possibilità di confrontare più offerte e preventivi. compila il modulo sul nostro sito e ricevi fino a 6 preventivi da aziende con esperienza nel settore entro un giorno lavorativo.

Alcune volte gli ostacoli si sovrappongono

E' facile e veloce, richiede solamente due minuti e ti permette di risparmiare fino al 40%.come viene calcolato il prezzo di traslochi nazionali veloci ?

In questo caso, la variante che incide di più sul prezzo è la distanza tra la tua vecchia casa e quella nuova. per avere un’idea considera un supplemento tra i 700 e i 1.500 € al prezzo base, che di solito si aggira tra i 600 e gli 800 €. le aziende solitamente calcolano questo supplemento attraverso fasce chilometriche, in questo modo: come per altri prodotti e servizi, più consumi, meno paghi, più sono distanti le due città più diminuisce la tariffa calcolata per il singolo chilometro. La cifra aumenta per le isole, perché in quel caso bisogna includere la percentuale per il traghetto il trasloco internazionale potrà essere ancora più costoso e complesso, in questo caso consulta sempre una ditta professionale .quando affidarsi ad una ditta di traslochi?

Se stai pensando di trasferirti in un’altra città, magari anche cambiando regione, questo prevede quasi sempre una lunga distanza da percorrere e quindi hai bisogno, per uno o due giorni, di un camion e del personale specializzato. a maggior ragione se: hai poco tempo a disposizione (per motivi di lavoro, perché devi lasciare l’abitazione entro una certa data); le operazioni di assemblaggio sono particolarmente complesse;

Veloce è una bella parola ma se ci si organizza con Traslochi nazionali veloci

hai molti mobili o sono ingombranti; il punto di partenza e quello di arrivo hanno problemi di accessibilità (non c’è l’ascensore).il vantaggio di affidarsi a professionisti è la possibilità di risolvere tutti gli aspetti del trasloco velocemente senza il rischio di danneggiare i propri oggetti personali e senza doversi preoccupare dell’imballaggio, dell’assemblaggio e del trasporto. Che cosa mi devo aspettare dal servizio? Cambiare città o regione è più complicato e i tempi si allungano. se consideriamo per esempio un trasferimento roma-milano (600km), per completare tutte le operazioni, un’azienda qualificata impiega circa due giorni. di solito si organizza in questo modo: primo giorno: smontaggio mobili, carico e partenza; secondo giorno: scarico, montaggio e ritorno. questo significa che devi pagare per tutto il tempo, camion e le spese della trasferta dei facchini. in questo caso la cifra salirebbe a 2.000€.