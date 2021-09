A Sant'Albano Stura un concerto in ricordo di Marcello Burdese

Dopo un lungo periodo di assenza causato dall′attuale situazione sanitaria, Liberamente Santalbanese torna con un unico evento, un concerto musicale per ricordare il compianto Marcello Burdese, a più di dieci anni dalla scomparsa.

In memoria di Marcello viene proposto "Love Song", concerto che unisce le atmosfere del Jazz e le sonorità degli archi con l'Orchestra d′archi “Bartolomeo Bruni” e Phoebus quartet (Alberto Mandarini alla tromba flicorno, Piccolo Fabrizio Trullu al pianoforte, Stefano Profeta al contrabbasso, Francesco D′Auria alla batteria).

Un immaginario viaggio musicale attraverso alcune tra le più significative canzoni d′autore del ‘900, da Luigi Tenco a Paolo Conte, dove le due tipiche formazioni del jazz e della musica classica, il quartetto e l′orchestra d′archi, si incontrano per dar vita ad uno spettacolo assolutamente coinvolgente e adatto a qualsiasi tipo di pubblico.

Gli arrangiamenti, realizzati appositamente, sono stati concepiti in modo da esaltare le caratteristiche dei due ensemble e di tutti i loro solisti al fine di ottenere un impasto timbrico originale ora delicato, ora aggressivo ma sempre assolutamente appassionato.

Il concerto è in programma per domenica 12 settembre, alle ore 18, nel Parco Olmi, in via Morozzo, a Sant'Albano Stura.

L'evento sarà gratuito e si terrà nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19: sarà pertanto necessario esibire il green pass.