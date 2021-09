Continuano per tutto settembre le visite allo Spazio multisensoriale f’Orma di Cuneo

Vista l’ottima risposta da parte del pubblico e la grande curiosità suscitata dal nuovo Spazio multisensoriale f’Orma del Parco fluviale Gesso e Stura, continueranno per tutto il mese di settembre le aperture nei week-end, con la possibilità di partecipare alle visite guidate organizzate dal Parco alla scoperta della nuova area.

Dalla sua apertura, a inizio giugno, f’Orma ha ospitato tra visite, attività specifiche per adulti e bambini, corsi di yoga o altri laboratori circa 1.400 persone.

Con settembre variano leggermente gli orari di apertura dello spazio. Il primo week-end di settembre f’Orma ospiterà infatti alcuni appuntamenti del Festival internazionale Mirabilia, che si terrà dal 31 agosto al 5 settembre.

Tra le decine di spettacoli previsti dal calendario del Festival, f’Orma ne ospiterà alcuni sabato 4 e domenica 5 settembre. Per i dettagli è possibile consultare il programma completo sul sito del Festival Mirabilia (https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2021/programma).

In quei giorni non sarà dunque possibile accedere all’area se non per assistere agli eventi.

A partire dal secondo week-end, e quindi da sabato 11, e per tutto il mese di settembre riprendono invece regolarmente le visite guidate allo Spazio multisensoriale, insieme agli accompagnatori del Parco fluviale.

Le visite avranno orari leggermente modificati rispetto al mese di agosto: saranno infatti il pomeriggio di sabato, alle ore 15.30 e 17, e la mattina di domenica, alle ore 10 e 11.30.

Di preferenza la visita delle 17 del sabato e quella delle 11.30 della domenica saranno dedicate alle famiglie con bambini, con un’attività pensata anche per i più piccoli, mentre quella delle 15.30 del sabato e delle 10 della domenica saranno destinate agli adulti. Le visite sono a pagamento, con tariffe di 4 euro per gli adulti, 2 per i bambini fino a 10 anni, ingresso gratuito per quelli fino a 2 anni.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando allo 0171.444501 o scrivendo all’indirizzo mail eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

È inoltre possibile fissare visite fuori dagli orari canonici di apertura per gruppi speciali, con esigenze particolari, oppure gruppi organizzati, previa prenotazione al medesimo numero di telefono o indirizzo mail.

Lo Spazio multisensoriale f’Orma è situato a Cuneo, in piazzale Walther Cavallera 13, di fronte alla Casa del Fiume.