Prenota la tua serata Qneo & Menabrea

Venerdì 3 settembre a partire dalle ore 18:30, a Cuneo in Piazza Boves 11, prenota la tua serata all’evento Qneo & Menabrea.

Qneo, un nuovo spazio per una cena autentica in compagnia delle persone a te care, con prodotti genuini e tanta passione: per le persone, per il cibo e per il gusto.

Scopri la birra giusta per la tua Pinsa o Pala preferita!

... e dopo il tuo viaggio nel gusto in regalo il bicchiere Menabrea.

Le birre Menabrea:

Alla spina

In bottiglia

Bionda premium lager

Birra assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore di floreale e di fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua produzione. Le migliori materie prime, una lunga maturazione e la leggerissima acqua delle nostre Alpi conferiscono, sin dal 1846, un gusto pieno e raffinato.

Ambrata premium lager

Birra di buon corpo nonostante il contenuto grado alcoolico.

Dolce al palato con un distinto aroma di malto tostato ma con finale asciutto e ben bilanciato dall'uso discreto dei luppoli.

Strong premium strong

Birra dal corpo deciso, rotondo, con una schiuma aderente e persistente, con un equilibrio tra dolce ed amaro. E' caratterizzata da forti sentori di malto e da una dolcezza iniziale che si equilibra al bouquet finale di luppolo intenso.



Rossa premium doppio malto

Birra doppio malto con schiuma abbondante e persistente. E caratterizzata da un dolce aroma di malto tostato e zucchero di canna sostenuta da un corpo strutturato.



Venerdì 3 settembre

dalle ore 18:30

Qneo Piazza Boves 11

Per prenotazioni:

0171-332685 o 338-8304759

