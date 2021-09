Per le aziende enologiche di Confindustria Cuneo un corso di aggiornamento online

Con il rientro al termine delle vacanze estive, Confindustria Cuneo riprende a proporre i webinar su molte tematiche utili alle aziende associate.

La prima è tornare in campo è la Sezione Vini/Liquori e Distillerie presieduta da Paolo Sartirano, alla quale fa capo l’osservatorio permanente sull’andamento del mercato vitivinicolo (Wpo-Wine Permanent Observer) curato dal Centro studi dell’associazione datoriale, che organizza per giovedì 2 settembre, alle 16, un nuovo incontro virtuale nell’àmbito della serie di seminari online “A proposito di vino”.

Sarà il quinto dei sette appuntamenti messi in programma nel ciclo dedicati a viticoltura ed enologia fra tradizione e innovazione, per parlare di volta in volta di marketing, sostenibilità, tecnologia e turismo.

Si tratta di un articolato approfondimento riguardo molte sfaccettature di un comparto che rappresenta una delle colonne del Made in Italy agroalimentare e, più in generale, del “buon vivere all’italiana”.

L’argomento affrontato dal prossimo webinar sarà “Bevande a base di prodotti vitivinicoli e vini dealcolati-Trend di mercato, aggiornamenti normativi, etichettatura e presentazione”.

Nell’intervento sarà dato ampio spazio di trattazione anche alle bevande analcoliche a base di prodotti vitivinicoli e a basso tenore alcolico con un focus sui vini dealcolati, prodotti che potrebbero trovare spazio in una nuova categoria merceologica attualmente in discussione a livello europeo, e che sta incontrando l’interesse di consumatori soprattutto nordeuropei, americani ed asiatici, con un potenziale di mercato anche per i Paesi musulmani se declinati nella versione alcohol free.

Sono previsti i seguenti interventi: con una relazione sul tema “Produzione di bevande aromatizzate-Chiarimenti e aspetti legali”, Cecilia Fedi, funzionario dell’Icqrf (Ispettorato Centrale della Tutela e della Qualità e la Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari) Nord Ovest; con i chiarimenti tecnico-legali su “Vini a basso tenore alcolico e bevande aromatizzate: verso la nuova normativa Ue”, Nicola Tinelli, responsabile dell’Ufficio politico dell’Uiv (Unione Italiana Vini).

Ci si può iscrivere al webinar, gratuito e riservato alle aziende associate, coordinato da Alberto Cugnetto della Sezione Vini/Liquori e Distillerie di Confindustria Cuneo, tramite il form reperibile all’indirizzo web confindustriacuneo.it/c­­­alendario.