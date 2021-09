Saluzzo, il 4 settembre si accendono i riflettori sulla 74ª edizione della Mostra della Meccanica Agricola

Sabato 4 settembre, verrà inaugurata la nuova edizione della Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo. Tra i vari espositori, ci sarà anche l'azienda Supertino srl, specialista nella produzione di una vasta gamma di macchine per il settore zootecnico e per quello della fienagione, che presenterà diverse interessanti novità, tra cui la nuova pressa SR 812 per balle giganti che si aggiunge ai 5 modelli già presenti.

“Una delle novità più interessanti tra le nostre nuove proposte – ci ha spiegato il titolare della Supertino – sarà la nuova pressa SR 812 che consentirà di avere maggiore portata di prodotto. L’SR 812 si differenzia dai 5 modelli precedenti in quanto provvista di un canale di alimentazione con precamera maggiorata. Dei sensori posti sul lato superiore della precamera consentiranno di monitorare la densità del prodotto e potranno variare la regolazione per avere falde più o meno grandi. Si riuscirà inoltre ad ottenere balle più omogenee. Anche le dimensioni saranno maggiorate rispetto ai modelli precedenti: 80 cm di altezza, 120 cm di larghezza. La particolarità del nuovo modello consiste nel fatto di avere un nuovo sistema di alimentazione e quindi maggiore capienza e meno balle da trasportare per l'operatore. Inoltre non ci sarà più la rottura del bullone di sicurezza sull'alimentazione, in presenza di prodotto in esubero, ma sarà presente un sistema automatico di taratura. La cofanatura è sempre in poliestere ed anche il sistema di sicurezza che permette di aprire il cofano solo dopo l’inserimento del freno del volano e quindi dopo l’arresto della macchina. L'SR 812 sarà sempre dotata della centralina che consente di regolare la densità di pressatura ed il conteggio elettronico delle balle”.