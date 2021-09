Cossano Belbo, nuovo look per la piazzetta della Posta

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Noè ha deciso di abbellire altri luoghi caratteristici del territorio. Dopo piazza Calleri e largo Drello ora è toccato alla piazzetta di fronte all'ufficio postale.



Sei nuove postazioni floreali, impreziosite da composizioni consone con la stagione, sono state installate lungo il muro in pietra. I vasi sono stati realizzati utilizzando legno di riciclo mentre sopra a ognuno è stata sistemata una fotografia delle sei cappelle campestri cossanesi.



Le foto sono state realizzate tramite drone grazie all'interessamento del consigliere Luca Bosca, che si è avvalso di un abile operatore della nuova tecnologia aerea. Uno strumento che ha permesso innovative inquadrature delle bellissime chiesette, sempre ben tenute dai rispettivi borghigiani.



I nuovi elementi di arredo sono stati molto apprezzati sia dai residenti che dalle persone che visitano il centro langarolo. Sono intanto in cantiere altre nuove postazioni, che sorgeranno non solo nel concentrico, ma anche nella borgata dello Scorrone, nei pressi della fontana pavesiana. Propositi che vedranno la loro realizzazione nella primavera 2022.