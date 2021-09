Presidente e coltivatore: Cirio augura buona raccolta ai produttori di Tonda Gentile

Un augurio da coltivatore a coltivatore quello che il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio ha voluto rivolgere tramite i suoi canali social ai tanti corilicoltori piemontesi da alcuni giorni impegnati in una campagna di raccolta nata quest’anno sotto auspici non propriamente positivi, visto l’importante e generalizzato calo di produzione indotto da un inclemente andamento meteo.



Mentre le prime quotazioni al quintale della Tonda Gentile Igp sembrano poter consolare almeno in parte i produttori ( leggi qui ), il governatore augura ai colleghi "buona campagna" facendo mostra della produzione di frutta in guscio realizzata nella tenuta di cui è socio in quel di Cravanzana.



Da alcuni anni l’esponente albese di Forza Italia ha infatti affiancato all’attività politica quella di imprenditore agricolo, che esercita tramite una società con sede ad Alba e una quota (14%) in una storica azienda agricola che ha sede nel piccolo centro dalla Valle Belbo, a 25 chilometri dalla capitale delle Langhe.