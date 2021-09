Il Comune di Bra bandisce tre concorsi per 16 posizioni lavorative a tempo indeterminato

Il Comune di Bra ha bandito tre concorsi per la copertura di svariate posizioni lavorative – con diversi livelli – all’interno dell’Amministrazione comunale.



Il primo bando riguarda cinque posti di Istruttore direttivo (categoria D), destinati rispettivamente ai Servizi Demografici e Statistici, all’Ufficio Tributi, alla Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Bra è ente capofila, all’Ufficio Personale e Organizzazione e alla Ripartizione Servizi alla persona.

Di questi cinque posti messi a concorso, ai sensi di legge, due sono riservati ai militari volontari in ferma breve o prefissata congedati che rientrino nella graduatoria finale. Il concorso è unico, in quanto i requisiti per l’accesso a tutti i posti sono identici (fra gli altri, è richiesta la laurea), ma verrà stilata una graduatoria di merito per ciascuna delle posizioni bandite.



Analogamente, il secondo bando riguarda otto posti di Istruttore amministrativo (cat. C), di cui due riservati ai militari volontari in ferma breve o prefissata congedati che rientrino nella graduatoria finale del concorso.

Le posizioni riguardano i Servizi amministrativi della Polizia Municipale, l’Ufficio Relazioni con il pubblico e Stampa, l’Ufficio Economato, la Ripartizione Lavori pubblici, lo Sportello unico per l’edilizia (due posti), l’Ufficio Messi e il Servizio di Protezione civile.

Anche in questo caso il concorso sarà unico, con la predisposizione di una graduatoria di merito per ciascuna delle posizioni bandite. Fra i requisiti richiesti, il diploma di maturità.



Il terzo bando, infine, riguarda tre posti di Assistente sociale (cat. D) presso i Servizi sociali intercomunali: sono richieste, tra l’altro, l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali, nonché il possesso della patente di guida cat. B.



L’elenco completo dei requisiti richiesti per poter partecipare ai diversi concorsi è visibile sui bandi integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bra nella sezione “Selezione Personale / Concorsi” e all’albo pretorio. Per tutti i concorsi le domande di ammissione dovranno essere redatte in formato elettronico e inviate entro il 30 settembre 2021, unitamente ai documenti richiesti, alla casella comunebra@postecert.it esclusivamente mediante la posta certificata (PEC) personale dell’interessato. Non verranno accettate domande di partecipazione presentate di persona o spedite con altri mezzi, in particolare a mano o tramite raccomandata, fax o posta elettronica non certificata o PEC non intestata univocamente al concorrente.



Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172.438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it. (rb)