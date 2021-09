Lenzuola bianche e mute: la protesta dei residenti della zona stazione a Cuneo [FOTO]

Decine di lenzuola bianche e mute, appese ai balconi degli alloggi che affacciano su corso Giolitti, a partire dall'angolo con via Bassignano. E poi sui balconi che guardano verso la stazione ferroviaria, in via Silvio Pellico e in tante delle vie del quartiere ch, da anni, denuncia episodi di degrado ormai diventati ingestibili.

E oggi è scattato il "Q-Day-Gioranta del Quartiere". Dalle 9 sono comparsi tanti teli bianchi. Nessuna scritta, solo il silenzio per protestare contro la mancanza di provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale in merito alla situazione di quella zona della città.

Da anni i residenti segnalano il degrado, la sporcizia, la continua presenza di persone senza fissa dimora, che bevono, litigano e fanno schiamazzi a tutte le ore.

Molti i servizi di pattugliamento e di controllo e identificazione dei soggetti organizzati dalle forze dell'ordine. Il Comune a giugno scorso ha anche aperto un Ufficio di Polizia Municipale, ma gli orari di apertura e di presidio non soddisfano i residenti, che continuano nella loro azione di protesta, diventata cavallo di battaglia del candidato sindaco Giancarlo Boselli, che vive in quella zona.