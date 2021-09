Santa Vittoria d'Alba inaugura un punto di informazione turistica

Un ufficio di promozione turistica a servizio non soltanto di Santa Vittoria d'Alba, ma di tutto il territorio. E’ quanto verrà inaugurato in paese sabato 4 settembre, alla presenza del direttore dell'Atl Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone.



Fortemente voluto dal Comune e dall'associazione Cinzano ’91, il nuovo sportello informazioni è stato allestito all’interno del punto vendita "I frutti della mia Langa" di Strada Statale 231 n. 56 a Cinzano. A gestirlo Noemi e Paolo, titolari del negozio nonché soci di Cinzano 91, che opereranno in stretta collaborazione con la sede albese dell'Atl, la quale metterà a disposizione supporto logistico materiale divulgativo.



"La nostra Amministrazione – si fa sapere dal municipio – è orgogliosa dell'apertura di questo servizio, che consente a Santa Vittoria d'Alba di essere un punto di riferimento turistico per tutto il comprensorio della Sinistra Tanaro. Con esso aggiungiamo un nuovo tassello al percorso volto a fare del nostro comune un paese turistico a tutti gli effetti. Grazie a quindi quanti si sono attivati e si stanno attivando in questi ultimi giorni per la buona riuscita delle iniziative di valorizzazione".



Il taglio del nastro è in programma alle ore 18. Seguirà un momento conviviale a cura dell'Associazione Cinzano 91 Eventi col contributo di Diageo "Villa Ascenti" e dei produttori della zona.