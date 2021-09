Studio notarile albese cerca impiegata/o. Ecco come candidarsi

Studio notarile in Alba seleziona impiegata/o motivata/o, da inserire nel proprio organico, con opportunità di crescita e di carriera.



Richieste capacità di lavorare in team, competenza nell'utilizzo del Pc, velocità di apprendimento, abilità organizzative e precisione.



E' gradita, ma non indispensabile, esperienza nel settore.



Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo: studionotaioalba@gmail.com.