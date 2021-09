Nuovo Marchio aziendale per Raspini S.p.A.

Raspini S.p.A. è azienda che da sempre attribuisce grande importanza all’innovazione e all’evoluzione.

Visione che gli ha consentito di affrontare e superare gli inevitabili cambiamenti del mercato che hanno accompagnato la sua storia.

Nel solco di questa illuminata tradizione si inserisce ora un cambiamento importante, il più visibile e impattante, quello del marchio.

Il nuovo logo Raspini è stato presentato in occasione di CIBUS, il maggior evento fieristico nazionale che è ritornato in presenza (Parma dal 31 agosto al 3 settembre) ha una grafica pulita e moderna che pone in risalto il nome Raspini, mantenendo un chiaro riferimento alla storia, dato dalla presenza della data di fondazione.

Il rosso, colore che storicamente connota l’azienda, è dominante. Un sottile nastro tricolore, che incornicia e abbraccia la scritta, rende l’immagine d’insieme internazionale, sottolineando però una forte connotazione nazionale.

Il marchio è biglietto da visita e immagine pubblica, la decisione di rinnovarlo vuole indubbiamente comunicare un cambiamento: il nuovo logo, pur mantenendo un’identità visiva di coerenza con il passato e con la tradizione, ha un impatto immediato, lineare ma di forte identificazione.

Un marchio che renderà i prodotti Raspini ancora più riconoscibili, in Italia e all’estero.

La mission di Raspini è quella di dare una decisa spinta verso l’alta qualità, con l’aumento di offerta di prodotti con carni al 100% italiane, abbinati a packaging meno impattanti sull’ambiente, per cui l’azienda sta compiendo e portando avanti scelte precise.

Come azienda con forte radicamento territoriale e come comunità di cittadini, Raspini ha la responsabilità di condurre progetti che rendano il mondo più sostenibile e inclusivo.

E proprio con questa filosofia Raspini, sempre nelle giornate di CIBUS, presenterà nuova linea di affettati Riccafetta confezionata in monomateriale PET. con ampia superficie trasparente che consentirà al consumatore di vedere e distinguere in modo chiaro e immediato il prodotto scelto. La nuova linea sarà inoltre riconoscibile tramite un’etichetta dal colore unificato che riporterà l’immagine del prodotto intero.

Il PET è un materiale realizzato riciclando plastica usata, che viene raccolta, selezionata, pulita e infine trasformata. Un processo che consente di mantenere la plastica in un ciclo chiuso di uso e riciclo. La scelta ideale per coniugare sostenibilità, sicurezza e stabilità del prodotto.

Ma le novità di casa Raspini non finiscono e, nello stesso evento, sarà lanciata una nuova linea di BURGER: stuzzicanti, morbidi e pronti in pochi minuti e delle stesse dimensioni dei panini per hamburger in commercio, per chiunque voglia vivere momenti di sfiziosa e golosa convivialità.

Quattro nuovi burger con carne di suino cotta, bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperoncino in giusta quantità, per regalare un’esperienza dal gusto equilibrato, ma intensa e appetitosa.

I nuovi Burger Raspini portano sulla tavola degli italiani sapori intensi e moderni ottimi da gustare in purezza, ma si prestano a infiniti abbinamenti tutti da scoprire. Un ottimo secondo che incontra i gusti dei ragazzi e stuzzica gli adulti.

Il nuovo logo, la nuova linea di affettati e di Burger confermano la vocazione lungimirante e innovatrice di Raspini S.p.A., azienda al passo con i tempi, che risponde e anticipa le richieste dei consumatori, sempre più attenti e sensibili nei confronti della qualità dei prodotti, ma anche agli importanti temi della sostenibilità.