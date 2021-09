A Gorzegno il più grande evento dell'estate in alta Langa: apre il Festival delle Magie

Le aspettative nate in seguito al successo dell’edizione 2020 del Festival delle Magie di Gorzegno ha spinto gli organizzatori a proporre, per il 2021, un programma ancor più ricco e visionario.



Anche quest’anno gli eventi ideati dal poeta albese Romano Vola assieme all’art designerLetizia Rivetti e allo scrittore e storico dell’arte Giordano Berti, si susseguono nell’arco del sabato sera e dell’intera giornata di domenica con mostre, concerti, esibizioni di teatro di strada, spettacoli per bambini, installazioni light&sound sulle mura del castello, videomapping sulle facciate dei palazzi e sul campanile.



Vari artisti si esibiscono nei crocicchi di Gorzegno con interventi buffi e coinvolgenti: un mago dei giochi di prestigio, un alchimista, una fabbricante di sapone, un acrobata del fuoco, un illusionista. Ma andiamo per ordine, a partire dalla vigilia.



Venerdì 3, alle ore 21:00, nella Cappella di S. Martino accanto al Castello si tiene la conferenza intitolata “Gente di Montagna”. Presenta Ivana Ristovska (associazione internazionale per la comunicazione ambientale). Dialogano il giornalista e scrittore Franco Faggiani e il saggista testimonial ambientale Roberto Cavallo.



Sabato 4, dalle ore 21:00, Gorzegno si trasforma in un crogiolo di luci, musiche e misteri. Sulla Piazza della Chiesa inizia la proiezione di “Signatura rerum”, un gigantesco videomapping ispirato al misterioso manoscritto Voynich. È un’autentica opera d’arte in movimento in 3D, firmata da High Files Collective di Torino.

In contemporanea, sul campanile della chiesa di S. Siro appare il “David di Michelangelo” mentre le mura del castello e la facciata della cappella di S. Martino s’incendiano con un “Light&Sound” a cura di ArtStudioLetizia e P.L.S.



Alle 21:30, in Piazza Baronis, un gruppo di musicisti gitani, i Bandaradan, si lancia in un breve ma travolgente concerto di musiche balcaniche. Giusto per dare il tempo alla Compagnia teatrale del Drago Nero di preparare la messa in scena di “Inferna”, che incomincia sulla stessa piazza alle 22:00. “Infernus: l’eterna lotta tra il bene e il male”, è il titolo dello sconvolgente spettacolo ispirato all'inferno di Dante, con artisti sui trampoli che si combattono con spade infuocate, immersi in una nuvola di effetti speciali.

La serata si finisce con i Bandaradan, lanciati in un concerto di musica “Klezmer Gipsy Balkan” che si conclude a mezzanotte inoltrata.



Nel frattempo, il pubblico ha la possibilità di visitare la mostra internazionale di scultura contemporanea “Sulle orme di Michelangelo”, curata da Giordano Berti e inaugurata il 26 giugno. Le venti opere in marmo, due delle quali di dimensioni monumentali, sono dislocate tra Piazza Baronis, il prato del castello e la Cappella di S. Martino.

Nella Cà d’la Maestra è allestita una mostra perfettamente in tema con le tradizioni magiche locali: “Le tremende streghe di Macbeth”. Si tratta di una collezione dedicata alla fosca commedia di Shakespeare, incentrandosi sul fatidico incontro di Macbeth e Banquo con le tre streghe. Sono esposte antiche incisioni tra le quali spiccano i grandi Joshua Reynolds e Heinrich Fussli; manifesti teatrali del Macbeth di Giuseppe Verdi e poster cinematografici; strumenti per la divinazione di varie epoche e luoghi.

Un altro ambiente, la “Camera picta”, ospita una piccola mostra iconografica dedicata ai rituali di raccolta delle erbe nei tempi passati.



Nella Piazza della Chiesa, il Palazzo Del Pozzo – Novelli ospita la mostra multimediale e interattiva Luci spente, opera degli studenti di Alma Artis Academy di Pisa. È una passeggiata virtuale fra le stelle, oscurate dall’inquinamento luminoso delle grandi metropoli.

Gli studenti dell’Alma Artis hanno creato un’altra mostra a tema ambientale, intitolata Seconda Vita, allestita in una cantina in Via Roma 2. In questo caso le installazioni si collegano alla filosofia ecologista che suggerisce progetti di riuso dei rifiuti.



In Via Roma, allestita scenograficamente dall’art designer Letizia Rivetti, è possibile passeggiare tra le antiche botteghe di “Abracadabra”, mercato delle cose magiche e inconsuete: profumi seducenti, prodotti di artigianato artistico, oggetti misteriosi, libri di esoterismo. Lungo la via sono allestiti i “Salotti delle Sibille”, con tarologhe e veggenti pronte a rispondere alle domande dei visitatori.



Sul prato nel retro della Cà d’la Maestra l’Associazione Airone Bio di Asti (info 339 8018261) dà vita a un “Giardino olistico” per esperienze di yoga, tai-chi e riverberi del tamburo sciamanico.



Nel Giardino “Michele Ferrero” in Piazza Baronis, a partire dalle 19:30 la Pro Loco di Gorzegno offre la cena “Alla scoperta dei Sapori dimenticati” (info e prenotazione: Giulia 338.7703898 – Simona 366.8941455).



Domenica 5 settembre si comincia alle 10:00 del mattino con l’Esposizione della Pietra di Langa in Piazza Baronis; dimostrazioni pratiche della lavorazione della pietra in campo artistico, edilizio e di arredo urbano, a cura delle maestranze locali.

Su un lato della stessa piazza si svolge il Mercato dei Profumi e dei Sapori di Langa con le eccellenze del territorio: vini, nocciole, formaggi, miele e altri prodotti di qualità.



Alle 11:00 arrivano in Piazza della Chiesa i falconieri del Circolo Falconeria Maestra accompagnati da tamburini e musici del Borgo Tanaro di Asti. Vengono presentate le attività didattiche che si svolgono durante il pomeriggio nell’accampamento in perfetto stile duecentesco allestito sul Sentiero aleramico che dal centro di Gorzegno conduce al castello. I falconieri illustreranno le caratteristiche e le capacità predatorie dei loro splendidi volatili ammaestrati. L’accampamento è visitabile durante tutto l’arco della giornata.

All’ora di pranzo ci si può rifocillare nel Giardino “Michele Ferrero”.



Al pomeriggio, alle 15:00, dopo un omaggio ai Marchesi del Carretto, gli sbandieratori del Palio di Asti – Borgo Tanaro si esibiscono in spettacolari schermaglie con le bandiere, seguiti da altri guerrieri che daranno dimostrazioni di scontri con spade e altre armi “bianche”.



Alle 16:30, in Piazza Baronis, l’illusionista Luca Regina mette in scena “MagiComic”, uno spettacolo di magia comica adatto a bambini e adulti, così come la favola che la Compagnia del Drago Nero porta sulla piazza alle 18:00: “Draghi, fate, cavalli e cavalieri” è un viaggio in una dimensione fantastica che resterà per sempre nella memoria degli spettatori.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgono nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e anti Covid.



Il depliant del Festival è scaricabile dal sito del Comune di Gorzegno

