Rinviata per il secondo anno consecutivo la Festa del Pane di Savigliano. Il sindaco: "Sono rammaricato"

"Quest'anno la festa del pane non si farà. - ha scritto il primo cittadino saviglianese - Così mi è stato comunicato dalla Fondazione Ente Manifestazioni che organizza l'evento. Le motivazioni vanno ricercate in difficoltà organizzative che, per chi vuole conoscerle a fondo, devono essere richieste all'Ente Manifestazioni."

"Sono molto rammaricato - ha dichiarato nel post Ambroggio - da questa situazione. La festa del pane poteva essere un'ottima occasione per la ripartenza della nostra città. Pazienza. Adesso puntiamo tutto su Mestieri a cielo aperto che si svolgerà il 3 ottobre in contemporanea con Ottobrando organizzato dalla Proloco."



A confermare l'annullamento di quest'edizione della Festa la nota dell'Ente Manifestazioni di Savigliano.

“Ad oggi non ci sono le condizioni minime per l’organizzazione dell’evento – commenta la scelta Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano -. Non è certo il rispetto delle misure e dei protocolli a preoccuparci, a partire dal Green Pass. Il principale ostacolo allo svolgimento della Festa del Pane è stato il reperimento delle forniture necessarie alla sua realizzazione. Ci siamo rivolti ad aziende specializzate presenti su tutto il territorio nazionale, ma per diverse ragioni (tutte riconducibili direttamente o indirettamente al Covid, ndr) i rivenditori e i costruttori non ci hanno confermato la disponibilità dei prodotti”.



"La Festa del Pane - si legge nella comunicazione dell'Ente - è un evento di piazza caratterizzato da impianti e strutture; la produzione di pane e focaccia richiede, oltre al contributo dei panificatori, un congruo numero di materiali come forni, celle di lievitazione, frigoriferi, impastatrici… tutti prodotti professionali che la congiuntura internazionale ha reso scarsamente reperibili a causa dell’impossibilità di reperire la materia prima. I costruttori non possono lavorare, i rivenditori non hanno prodotto e, contemporaneamente, gli sgravi fiscali e gli incentivi promossi dal governo hanno indotto molti panificatori in Italia a investire su nuove attrezzature. In questo contesto, noleggiare questi materiali per qualche giorno è impossibile, non c’è disponibilità di prodotto."

“La Festa del Pane è sempre stata un’occasione di incontro tra panettieri e pubblico, un festoso momento di ritrovo per tutta la filiera degli operatori del settore, fino a quando non riusciremo a garantire che questo possa di nuovo avvenire, eviteremo di snaturarla o deludere le aspettative – prosegue Coletti -.



"Ci siamo confrontati - conclude - a lungo tra i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano e anche a nome dell’Assemblea dei Soci che rappresentiamo abbiamo dovuto constatare con grande dispiacere che purtroppo la complessità della pandemia che ci ha travolto va ben oltre la pericolosità del Covid, ma ha delle ricadute dirette e indirette di ordine pratico, soprattutto sull’organizzazione degli eventi”.

La kermesse gastronomica dedicata all'arte della panificazione slitta quindi alla prossima edizione. Un altro evento in standby dopo che la stessa sorte è toccata alla Fiera della Meccanizzazione agricola (e l'annessa Fiera di Primavera) e a Quintessenza.