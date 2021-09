Alla Festa Dem di Bra i sindaci Pd sferzano il partito

I toni sono stati sempre pacati, mai sopra le righe.

Ma la sostanza del j’accuse che i sindaci Pd, Giorgio Gori (Bergamo), Mauro Calderoni (Saluzzo) e Gianni Fogliato (Bra) hanno rivolto all’establishment del loro partito è stata dura.

Scarsa considerazione, mancata consultazione, a fronte di un impegno che è totalizzante e assorbe la vita 24 ore su 24.

Il titolo dell’incontro, svoltosi ieri sera (mercoledì 1 settembre) nell’ambito della Festa Dem di Bra, era “Il mestiere del sindaco”.

Partendo da questo titolo-provocazione i tre sindaci hanno raccontato esperienze e vissuto del loro ruolo.

“Più che un mestiere, è una passione – ha detto Calderoni –, che richiede competenza, conoscenza delle norme e velocità di intervento”.

Gori ha ricordato di aver rinunciato al seggio di consigliere regionale di opposizione in Lombardia per continuare ad essere sindaco della sua città, Bergamo, dove ha vinto al primo turno col 56% dei consensi mentre la Lega, contestualmente, alle europee, superava il 50%.

Fogliato ha definito la sua quasi una “missione”, riferendosi al fatto che “per fare il sindaco devi crederci intensamente e amare profondamente la tua città”.

Ma, dato il contesto più politico che amministrativo in cui si teneva il confronto, non potevano mancare considerazioni di più ampia gittata.

“I sindaci sono un soggetto politico fondamentale, che però il nostro partito – ha osservato il sindaco di Bergamo - fatica a riconoscere”.

Gori parla diretto e chiaro. Del resto, con quello che Bergamo ha visto durante la pandemia, ne ha buon diritto.

“I valori del Pd sono i nostri valori, ma se il partito non ha il coraggio di uscire dalla logica delle correnti personalizzate non riuscirà mai ad andare oltre la soglia del 19 o 20% ed essere competitivo nei confronti di una destra sempre più incattivita e prossima a tracimare”.

Gori si è detto perplesso sulle modalità con cui il segretario nazionale, Enrico Letta, ha lanciato le “Agorà” (consultazioni aperte anche ai non tesserati, ndr). “Le prime – ha detto – mi sono parse sedute psicanalitiche di autocoscienza, più che una doverosa disamina dei problemi, premessa da cui partire per un vero rilancio”.

Calderoni ha constatato come “il sindaco sia la figura più sopravvalutata dai cittadini e, al contempo, la più sottovalutata dalla politica”.

Il sindaco di Saluzzo ha ricordato la funzione dei sindaci di città riferimento di aree vaste “nel momento in cui – ha rammentato – si è determinata la disarticolazione degli enti locali”.

Sia Gori che Calderoni hanno poi lamentato il fatto che un tema cruciale come quello dell’immigrazione sia stato abbandonato dal partito, “offrendo in questo modo pretesto a chi – hanno rimarcato – ne ha fatto un uso strumentale per ottenere consenso”.

“Da anni – ha ricordato a questo proposito il primo cittadino di Saluzzo – il nostro territorio vive situazioni problematiche con i lavoratori stagionali della frutta. Mai una volta – ha detto – che il responsabile del partito per l’immigrazione si sia sentito in dovere di farmi una telefonata anche solo per acquisire qualche informazione”.

Sembrava quasi – osservando la scena dalla platea – che la deputata Chiara Gribaudo, componente della segreteria nazionale e presente sul palco insieme ai sindaci, fosse sul banco degli imputati.

In realtà la parlamentare ha dato pubblicamente atto ai sindaci del loro strenuo impegno e si è assunta l’impegno di farsi promotrice delle loro istanze in sede romana.

In conclusione di serata l’accorato appello dell’ex sindaco di Bra, Bruna Sibille, la quale – dopo aver chiesto di mettere mano quanto prima al riordino delle Province (lasciato a metà dalla riforma Del Rio) e auspicato il ripristino delle Comunità Montane – ha spezzato una lancia a favore dei sindaci.

“Non è ammissibile – ha affermato – che dopo due mandati i sindaci non possano più assumere incarichi. È un’aberrazione che deve essere cancellata al più presto dall’ordinamento”.