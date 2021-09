Elezioni comunali: si presenta la lista civica "Dronero C’è" con candidato sindaco Alessandro Agnese

La lista civica "Dronero C'è", con candidato sindaco Alessandro "Sandro" Agnese, apre ufficialmente la campagna elettorale per il comune di Dronero, comunicando i nomi dei componenti della squadra che parteciperà alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021: Roberta Aimar, Loris Astesano, Stefano Barbero, Stefano Belliardo, Maura Bianco, Elide Boglio, Diego Falco, Alberto Isoardi, Stefano Lombardo, Daniela Occelli, Cinzia Ramonda, Matteo Simondi.

Seguiranno nel mese di settembre una serie di serate di presentazione della lista e dei punti del suo programma: martedì 14 settembre in frazione Monastero (cortile area festeggiamenti), giovedì 16 settembre in frazione Ricogno e Pratavecchia (area festeggiamenti San Nicolao), venerdì 17 settembre a Tetti (cortile ex scuole), martedì 21 settembre in zona centro (cortile del convitto di Via Roma), e giovedì 23 settembre in zona Oltremaira (bocciofila).

Tutte le serate si terranno alle ore 20:30, possibilmente all’aperto e nel totale rispetto delle normative anti Covid.