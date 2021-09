Coronavirus: tre nuovi decessi in Piemonte e 255 nuovi contagiati

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 255 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 31dopo test antigenico), pari all’1,3% di 19.898 tamponi eseguiti, di cui 13.879 antigenici. Dei 255 nuovi casi, gli asintomatici sono 104 (40,8%).



I casi sono così ripartiti: 55 screening, 120 contatti di caso, 80 con indagine in corso, 6 importati (tutti e 6 dall’estero).



Il totale dei casi positivi diventa quindi 377.049 così suddivisi su base provinciale:

30.750 Alessandria

17.809 Asti

11.877 Biella

54.373 Cuneo (+29 da ieri)

29.396 Novara

201.067 Torino

14.090 Vercelli

13.482 Verbano-Cusio-Ossola

1.552 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

2.653 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 158 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.459.



I tamponi diagnostici finora processati sono 6.463.979 (+19.898 rispetto a ieri), di cui 2.031.949 risultati negativi.



- I DECESSI

3 decessi di persone positive al test del Covid-19 (1 verificatosi oggi) sono stati comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 11.720 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.569 Alessandria

713 Asti

433 Biella

1.455 Cuneo

945 Novara

5.602 Torino

528 Vercelli

375 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 361.692 (+188 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

28.889 Alessandria

16.976 Asti

11.295 Biella

52.284 Cuneo (+10 da ieri)

28.220 Novara

193.689 Torino

13.421 Vercelli

12.994 Verbano-Cusio-Ossola

1.459 extraregione

2.465 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 17.084 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 10.182 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.927 i 12-15enni, 5.585 i 16-29enni, 2.707 i trentenni, 2.056 i quarantenni, 1.415 i cinquantenni, 814 i sessantenni, 383 i settantenni,198 gli estremamente vulnerabili e 159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.525.814 dosi (di cui 2.493.743 come seconde), corrispondenti al 90,8% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte. Sono in consegna oggi alle Asl del Piemonte 142.740 dosi di Pfizer