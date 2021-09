“Grazie a chi ci ha aiutato a smistare il materiale donato per i profughi afghani”

“Grazie Patrizia, Luca, Carlo, Laura, Stefania, Marisa, Flavio, Sara, Cristina, Gianfranco, Sara, Paola, Federica, Eleonora, Lorena, Giada, Alessandro, Gianni, Giulia, Matteo, Valeria, Aurora, Vittoria, Marco, Irene ed a tutti i volontari che hanno contribuito in questi giorni.

Grazie per la vostra disponibilità e per il tempo che ci avete dedicato”.

È il messaggio di ringraziamento della Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo. Sono tanti i cittadini che hanno risposto all'appello per immagazzinare e mettere in ordine tutto il materiale donato per i profughi afghani ospitati alla clinica di Monteserrat.

Il materiale raccolto è stato tantissimo, tanto da richiedere la sospensione anticipata della raccolta e due giornate di lavoro per essere smistato.

“Siamo in contatto con la Prefettura di Cuneo e rimaniamo a disposizione di tutte le Cooperative che hanno preso in carico i profughi, per qualsiasi necessità basta contattarci e provvederemo a recapitare il necessario. Tutto il materiale raccolto verrà utilizzato nei prossimi giorni e mesi, non solo per aiutare le famiglie afghane che sono giunte in provincia di Cuneo, ma parte di esso verrà destinato anche per altre situazioni emergenziali, come l'emergenza di Haiti; collaboriamo, ad esempio, da anni con un'associazione che lavora coi bambini africani e cercheremo di capire se possiamo aiutare anche loro”, conclude la presidente della CRI di Borgo Nuvola Scanavino.