Convocazione europea per Matilde Ceriello della Racconigi Cycling Team

Dopo le due strepitose medaglie di bronzo conquistate da Valentina Basilico nella prima giornata dei “Campionati del Mondo su Pista Junior”, ecco in arrivo un'altra fantastica notizia per il Racconigi Cycling Team.



La brianzola di Lissone Matilde Ceriello è stata convocata dal commissario tecnico della nazionale italiana Edoardo Salvoldi ai “Campionati Europei” in programma da mercoledì 8 a domenica 12 settembre sulle strade di Trento.



La competizione riservata alla categoria donne junior andrà in scena nel primo pomeriggio di venerdì 10 settembre, con partenza fissata alle ore 13:50.



La portacolori della formazione di patron Silvio Traversa è al primo anno della categoria junior e nel corso di

questa stagione ha dimostrato tutto il suo valore con una serie infinita di piazzamenti, soprattutto nelle gare più impegnative dal punto di vista altimetrico. La Ceriello è la sesta atleta della storia del team piemontese ad essere convocata per disputare una rassegna internazionale.



Sono ben quindici, invece, le maglie azzurre indossate dalle ragazze della formazione del team manager Claudio Vassallo.