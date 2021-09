Doppia medaglia di bronzo per Valentina Basilico ai campionati del mondo juniores a Il Cairo

Ottima partenza nella prima giornata di gare tenutesi nella giornata di ieri, mercoledì 1° settembre, per la "nostra" Valentina Basilico ottiene due medaglie di bronzo.

La 18enne di Cabiate nel comasco tesserata per il Racconigi Cycling Team di patron Silvio Traversa sta partecipando in questi giorni ai Campionati mondiali su pista presso "Il Cairo International Velodrome" in Egitto.

Nel tardo pomeriggio di ieri ha infatti ottenuto il terzo posto nella prova dello "scratch", la specialità che l'ha già vista trionfare al “Campionato Italiano”

ed al “Campionato Europeo” di Apeldoorn (Paesi Bassi).



In serata è arrivato un altro importante risultato. La junior del team manager Claudio Vassallo e del direttore sportivo

Roberto De Filippo, ha colto un altro eccellente terzo posto nella specialità olimpica della Velocità a Squadre, assieme alle compagne di nazionale, dirette dal commissario tecnico Edoardo Salvoldi, Rebecca Bacchettini, Sara Fiorin ed Alessia Paccalini.



I campionati del mondo proseguiranno fino a domenica 5 settembre.