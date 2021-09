Generali rimane al fianco del Cuneo Volley

Anche in questa nuova stagione l’Agenzia Generali Cuneo di Cavallo, Parola e Lavigna conferma convintamente la collaborazione con il Cuneo Volley.

"La nostra agenzia vuole continuare a credere nello sport, sempre più convintamente, e in modo particolare, in questo momento particolarmente difficile.

Il Cuneo Volley per noi rappresenta un’occasione straordinaria di trasmissione di quei valori educativi così importanti per i nostri giovani (e non solo), ma soprattutto è una squadra che da sempre ci regala fortissime emozioni. E’ ancora una volta un nostro grande orgoglio poter dare il sostegno a una squadra che dimostra sempre un grande impegno, serietà e una forte ambizione, tratti in cui ci riconosciamo pienamente, perché rappresentano lo stesso spirito della nostra Compagnia" - gli Agenti Aurelio Cavallo, Claudio Parola e Luigi Lavigna.

Generali Italia, Agenzia Generale di Cuneo è al fianco dei cuneesi dal 1861, offrendo molto più di un servizio. Tutto il lavoro dei nostri agenti, dipendenti e collaboratori è finalizzato al miglioramento della vita dei nostri clienti. Ci impegniamo con disciplina e integrità per far diventare questa promessa realtà e a lasciare un segno positivo in una relazione di lunga durata. Abbiamo sempre rivolto i nostri sforzi al miglioramento della vita delle persone. In un mondo sempre più complesso, la nostra capacità è di assistere e aiutare le persone attraverso soluzioni innovative e personalizzate, per prendere decisioni con maggiori serenità e crearsi un futuro più sicuro per loro stessi, i loro cari, il loro business.