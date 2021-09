Il cuneese Diego Colombari è oro paralimpico a Tokyo 2020

Una gara fantastica, quella che da pochi minuti si è conclusa sul circuito del Fuji a Tokyo, dove uno strepitoso Diego Colombari ha trascinato il terzetto composto anche da Luca Mazzone e Paolo Cecchetto sul posto più alto del podio della gara Team Relay di handbike su strada.



In quella che era stata la gara di Alex Zanardi, la formazione italiana è arrivata prima sul traguardo al termine delle 9 frazioni di gara piazzandosi davanti ai terzetti di Francia, argento, e agli Usa, bronzo.



Quella conquistata dal corridore tesserato per la Polisportiva Passo Cuneo – che è anche campione italiano e campione mondiale in carica – è la medaglia numero 50 per i colori italiani alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.