Alba: modifiche temporanee alla viabilità

È chiusa al traffico veicolare via Dacomo, in corrispondenza del civico 7, per un intervento di riparazione sulla rete dell’acquedotto lunedì 6 settembre 2021, dalle ore 7.30 alle 18.00. È previsto il doppio senso di circolazione nel tratto interessato solo per residenti o aventi diritto.

Il 6 settembre 2021 dalle ore 7.30 fino a fine lavori di fresatura ed asfaltatura, in via Fratelli Ambrogio, nel tratto compreso tra via Dacomo e via Corridoni, è istituito il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata per tutti i veicoli ed il restringimento della carreggiata.