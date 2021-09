Tecnofruit, 20 anni di esperienza nella produzione di attrezzatura per la frutticoltura [FOTO]

Anche la Tecnofruit di Revello sarà presente dal 4 al 6 settembre alla 74^ Fiera della Meccanizzazione Agricola presso il Foro Boario di Saluzzo con uno stand dedicato. Qui sarà possibile visionare i tanti prodotti destinati a chi si occupa di frutticoltura.



Qualità, innovazione e ottimizzazione del lavoro sono i fattori che da quasi vent’anni determinano il successo dell’azienda.

Nata nel 2003 da Daniele Chiabrando con la realizzazione del primo carro raccolta contraddistinto per la sua semplicità, ma allo stesso tempo da una grande accuratezza e cura del dettaglio, questo mezzo ha consentito di operare con nuove attrezzature destinate ai più svariati ambiti del settore frutticolo.

Grazie all’audacia, alla professionalità e allo zelo dei suoi operatori, l’azienda Tecnofruit è riuscita a crescere e soddisfare ogni necessità ed esigenza dei suoi clienti con una politica di modernizzazione aziendale unica, da sempre attenta alla ricerca e allo sviluppo.

In questo modo i clienti che si rivolgono a Tecnofruit potranno scegliere e contare su una vasta gamma di macchinari per la coltivazione di piante da frutto sia con motori in versione diesel o elettrici.

Tra i prodotti realizzati da Tecnofruit di maggior successo c’è senza dubbio il carro raccolta. Nell’ultima versione grazie alla sua straordinaria compattezza consente di lavorare anche in filari più stretti. Nello spazio Tecnofruit potrete trovare utilissime attrezzature che agevolano la raccolta di piccoli frutti e non come il carrello porta bins anche in versione autocaricante, il carrello manuale porta bins e la carriola porta vaschette.

Altri prodotti che sarà possibile vedere nello stand durante la rassegna saluzzese sono la trincia Herbivora in versione interfilare e rincalza/scalza. Così come la trincia decespugliatrice che si adatta perfettamente ad ogni tipo di terreno grazie alle tre regolazioni idrauliche e che consente di montare diversi tipi di filo. O la trincia classica ideale per tagliare l’erba alta, studiata per agevolare il passaggio sotto chioma.

Questi macchinari, come tutti gli altri prodotti Tecnofruit, sono adatti ad operare in colture anche biologiche.

Non mancano nella gamma dei prodotti dell’azienda di Envie atomizzatori nelle versioni da 1.500, 2.000 e fino a 3.000 litri.

La Tecnofruit tratta inoltre il dinamizzatore con spruzzatrice (per la produzione e l’applicazione di preparati biodinamici) e lo spandicompost (in versione livellante e più compatta per vigneto).

E’ inoltre attivo il nuovo servizio e-commerce www.agrizeus.it dove si potrà trovare tutti i ricambi e accessori per le macchine e le attrezzature agricole a prezzi davvero vantaggiosi.

Tecnofruit significa scegliere un prodotto innovativo, personalizzato per ottimizzare la produttività della propria azienda.

Venite a scoprire la gamma dei macchinari dal 4 al 6 settembre presso alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Saluzzo.

Per informazioni:

Tecnofruit di Chiabrando Daniele

Via provinciale Revello 57, Envie (CN)

345 2158628

tecnofruit@libero.it