Cheerleading: l'atleta dell'estate AlbaCheer è Rachele Bertola

Un premio speciale è stato consegnato ieri giovedì 2 settembre in occasione del primo allenamento stagionale del team Happy Titans.



Rachele Bertola ha ricevuto il riconoscimento di "atleta dell'estate", come colei che nel corso dei mesi estivi ha mostrato i maggiori progressi. Importanti miglioramenti individuali che ora potranno essere messi a disposizione del team, dimostrazione lampante di come il lavoro ben svolto paghi sempre.



L'iniziativa "atleta del mese" si rinnova dunque anche nella stagione 21-22 e lo farà da ottobre con un nuovo trofeo arricchito da un gradito riconoscimento.

Nel frattempo, con la premiazione di Rachele si tornano a mettere i gettoni nell'ormai famoso scrigno degli skills, quel contenitore in cui ciascun team colleziona durante la stagione le abilità e i premi di tutti gli atleti, una sorta di piccolo tesoro da portare con sé per tutta la stagione.