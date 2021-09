Contenitori vuoti a Mondovì, Caramello risponde ad Azione: "Inaccettabile mettere in discussione il lavoro svolto dall'intero consiglio comunale"

Lo scorso 28 agosto pubblicavamo sul nostro giornale la nota stampa del gruppo Mondovì in Azione, relativa a un'intervista, uscita su uno dei settimanali locali, sul problema dei "contenitori vuoti" presenti in città, in cui si faceva particolare riferimento alla situazione dell'ex Ospedale Santa Croce. Di seguito riportiamo la risposta del consigliere comunale e Coordinatore cittadino di Forza Italia, Gianpiero Caramello, cui era rivolta la missiva.

"Mi corre l’obbligo dalle 'spiagge monregalesi' di rispondere ai “lidi” di Mondovì in Azione, dove nel loro ultimo comunicato stampa, sono stato attaccato in modo alquanto curioso.

Che cosa avrà mai fatto questa volta quel “birbantello” del Consigliere Caramello?

Molto semplicemente ho risposto con massima disponibilità e gratitudine ad un’intervista che mi è stata richiesta da un settimanale locale e che a detta di Mondovì in Azione è andata “addirittura a ruba”. Preciso che l’intervista la sta svolgendo ogni singolo consigliere comunale e ritengo che, avvicinandoci alla fine del proprio mandato, sia anche corretto che ognuno di noi possa esprimere serenamente le proprie perplessità, le critiche ed i meriti ascrivibili alle scelte compiute dall’attuale amministrazione.

Alla domanda sui contenitori vuoti, in cui il giornalista mi ha chiesto se vedrei bene una scuola superiore collocata all’interno dell’Ex Ospedale Gallo ho risposto in modo affermativo, motivando concretamente la mia risposta.

A questo punto, Mondovì in Azione si è “azionata” ha preso carta, penna e calamaio ed ha criticato, a mio avviso in modo alquanto superficiale e polemico il mio pensiero, dimenticando che per oltre un anno, la “Commissione Speciale che ipotizzi l’utilizzo dei contenitori pubblici vuoti della Città, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado”, formata dall’intero Consiglio Comunale ha lavorato intensamente sul tema degli edifici vuoti del rione di Mondovì Piazza, arrivando a delle conclusioni.

Infatti, leggendo i verbali della Commissione si deduce chiaramente che due sono le prerogative essenziali e che sintetizzano il lungo percorso della Commissione: 1) Che le scuole rimangano a Mondovì Piazza e 2) Che le opzioni sulle quali si è trovata una convergenza sono in prima battuta l’Ex Cittadella, come seconda soluzione l’Ex Ospedale Gallo e come ultima possibilità, valutare la realizzazione della nuova scuola in un altro contenitore disponibile in Mondovì Piazza con un intervento di sostituzione edilizia.

Pertanto, ho semplicemente confermato, spiegandone le ragioni, il perché preferisco la soluzione dell’Ex Ospedale Gallo, ritenuta la seconda ipotesi percorribile nella decisione condivisa dall’intera Commissione Speciale, che ribadisco è composta dall’intero Consiglio Comunale.

Voglio precisare che il lavoro svolto in quella commissione è stato molto intenso, frutto di incontri con i diversi enti, sopralluoghi presso i vari edifici, studio di approfondimenti e documentazione.

Con spirito di collaborazione e di servizio ogni consigliere comunale ha messo da parte la propria linea politica e le singole prerogative personali, dimostrando massima serietà, concretezza ed enorme senso di responsabilità verso la Città di Mondovì e nei confronti dei monregalesi. Ritengo quindi inaccettabile ed irricevibile quanto scritto nel comunicato di “Mondovì in Azione” perché così facendo non si colpisce solo un avversario politico, in questo caso il Sottoscritto e Forza Italia, ma si mette in discussione e in dubbio il lavoro svolto dall’intero consiglio comunale, sconfessandone la credibilità. Comprendo che ci stiamo avvicinando alle prossime elezioni amministrative e che quindi ognuno voglia intraprendere la propria campagna elettorale, ma questo atteggiamento lo trovo davvero inappropriato per chi, come “Mondovì in Azione” dice di voler fare una politica non basata sul “populismo”, ma caratterizzata da studi ed approfondimenti.

Consiglio ai rappresentanti di “Mondovì in Azione” di accantonare gli “occhiali da sole” e di “aguzzare bene la vista” sulle vicende monregalesi, studiando per davvero gli atti che vengono prodotti, confrontandosi anche con il Vicesindaco di Mondovì, Loro tesserato e se ritenuto necessario anche con il Sottoscritto, il quale, compatibilmente con i propri impegni, si premurerà di fornire le risposte cercate.

Sul mio modo di fare politica dichiarato “populista”, vorrei solo sottolineare che io sono un uomo che è a stretto contatto con le persone, perché vivo quotidianamente tra la gente, ne sono onorato e ne vado fiero.