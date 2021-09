Alba, il Gruppo Egea fa festa a dipendenti e collaboratori

Grandi festeggiamenti nella Casa delle Buone Energie di Egea presso la sede centrale, in corso Nino Bixio ad Alba, mercoledì 1° settembre, in occasione della festa dei dipendenti, dei collaboratori e delle “persone” che, come sottolineato dall’amministratore delegato PierPaolo Carini, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno allo sviluppo dell’azienda multiservizi.

A corollario dell’evento che ha visto protagonisti quasi 400 dipendenti muniti di Green Pass in corso di validità, si è alzata nel cielo di Alba una mongolfiera gigante con la scritta Egea.

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco di Alba Carlo Bo, il presidente di AETA Simone Mauro, il presidente del Consiglio di sorveglianza di Egea Giuseppe Rossetto e il presidente della “Fondazione Ospedale Alba-Bra” di Verduno Bruno Ceretto, nonché socio del gruppo Egea. In collegamento streaming è intervenuto il direttore operation del gruppo Egea Giuseppe Zanca.

Dopo i discorsi di apertura sono stati consegnati alcuni premi e riconoscimenti ai cosiddetti “veterani” del gruppo. Sono stati premiati: Enrico Pistone (ufficio acquisti Egea Spa), Ugo Bianco (segreteria di Direzione Egea Spa), Claudio Taretto (reti metano), Giancarlo Stefanucci (Tecnoedil Spa) e Aldo Bosio (Alpi Acque) per i 25 anni di impegno in Egea; PierPaolo Carini (amministratore delegato Egea Spa), Claudio Careglio (Tecnoedil Spa), Massimo Ornato (reti metano) e Mauro Saredi (ufficio crediti Egea Spa) per i 30 anni; Sebastiano Contegiacomo (direttore relazioni con il territorio) e Gabriella Molino (Alpi Acque) per i 35 anni; infine Adele Calorio (amministrazione Egea Spa) per i 45 anni di grande impegno e dedizione in azienda.

L’ad PierPaolo Carini ha voluto omaggiare con un mazzo di fiori cinque donne che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella storia del gruppo: Laura Gallo, Bruna Massolino, Carla Tesio, Adele Calorio e Carla Perotti, mamma di PierPaolo, ancora parte attiva e costantemente presente in azienda.

Il sindaco di Alba Carlo Bo si è rivolto proprio ai Dipendenti di Egea: “Dovete esser orgogliosi di lavorare in un Gruppo che ha fatto la storia del nostro magnifico Territorio e che è in continua e forte espansione. Lo dimostrano i numeri del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2020 presentati il 21 luglio all’Assemblea dei Soci a Grinzane Cavour”.

“Questa è la festa di tutti voi - ha esordito l’amministratore delegato PierPaolo Carini –. I protagonisti siete voi che ogni giorno, minuto per minuto, lavorate per Egea perseguendo i valori di lealtà e trasparenza. Onore e responsabilità. Efficienza e cuore. Qui siamo ad Alba, ma oggi siamo in tutta Italia, siamo la prima azienda pubblico-privata non quotata, con una strategia e un Piano Industriale in forte crescita. Continuiamo ad assumere decine di persone all’anno e siamo punto di riferimento del territorio, delle famiglie e della comunità”.