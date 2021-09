I complimenti del comune di Mondovì agli studenti del Classico, vincitori di due concorsi europei

Sono stati ricevuti in sala Scimè dall'Assessore all'Istruzione e alle Politiche Giovanili Luca Robaldo, questa mattina, venerdì 3 settembre, gli studenti del Liceo Classico di Mondovì che hanno ottenuto brillanti risultati a livello europeo. Gli studenti delle classi terza e quarta hanno ricevuto i complimenti a nome dell'amministrazione per essersi distinti in due differenti concorsi, redigendo temi di attualità e storia, rispettivamente per il concorso "Diventiamo cittadini europei 2021"e "Storia contemporanea".

La squadra composta da Aurora Martina Ambrogio (3A), Riccardo Barzelloni, Samuele Colombero, Francesca Filippi, Beatrice Longo, Samuele Randazzo e Gemma Tampalini (4A) è risultata vincitrice del concorso "Diventiamo cittadini europei 2021" organizzato dalla Regione Piemonte.

A primeggiare a livello provinciale, con quarto a livello regionale, nel concorso "Storia contemporanea" promosso dal Comitato "Resistenza e Costituzione" presso il Consiglio Regionale del Piemonte la squadra composta da Viola Canavese, Anna Baldaccini Giulia Salvatico e Gabirele Tala (3A). Eccellente piazzamento, appena due posizioni dopo, anche per l'altra nostra monregalese, composta da Lucia Cappa, Sofia Gigliutti, Lucrezia Danni, Giulia Filippi e Gaia Ricco (3A). Tutti gli studenti sono stati accompagnati nel percorso dalla docente di storia e filosofia Prof. Angela Cucchi.

"Questi risultati sono motivo di orgoglio per la città e confermano la voglia di futuro che parte dai giovani e deve essere un primo passo per consentire al nostro territorio di ripartire" - ha commentato l'assessore Robaldo - "Porgo i complimenti a nome mio e dell'amministrazione a vpi studenti e alla docente che, anche in questo difficile periodo, vi ha seguiti con passione e attenzione nell'ottenimento di questo risultato".

L'assessore ha poi invitato i ragazzi a prendere parte attiva alla vita politica cittadina prendendo parte alle sedute del consiglio comunale.