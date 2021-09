Niente mascherine in classe se gli studenti sono vaccinati? La dirigente scolastica della Granda: "Le scuole non possono verificare il dato"

Tra poco più di una settimana - il 13 settembre - scatterà l'anno scolastico 2021/2022 in Piemonte. Sarà in presenza al 100% per ogni ordine e grado.

Come evidenzia la dirigente scolastica provinciale Maria Teresa Furci, la scuola, per il terzo anno consecutivo, si ritrova a convivere con la pandemia, in un ambito spesso accusato di essere tra i principali veicoli di diffusione del virus.

Dal primo settembre - come noto - non sono ammessi a scuola docenti e personale ATA sprovvisti di green pass. Dopo il caso reso pubblico dal docente dell'istituto Bianchi-Virginio stesso, Matteo Barale, respinto all'ingresso in quanto sprovvisto di certificazione, la Furci chiarisce che i numeri nella nostra provincia sono molto bassi: "Gli insegnanti non in regola per ora sono una decina, Oggi e domani ci saranno le nomine dei supplenti e il quadro sarà più completo".

Il nodo vero per una ripresa in sicurezza è quello dei trasporti. "Abbiamo lavorato a lungo con la Prefettura di Cuneo e l'Agenzia dei trasporti. La scuola riparte nella sua totalità, sui mezzi di trasporto, invece, si viaggerà all'80% di occupazione dei posti. L'agenzia dei Trasporti ha garantito di essere in grado di assicurare il servizio mantenendo inalterati gli orari".

Le difficoltà maggiori, ovviamente, nelle scuole secondarie di secondo grado, le superiori, con gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici. "Abbiamo già molta esperienza - chiarisce ancora la dirigente provinciale. L'anno scorso abbiamo imparato molto. Le scuole sono già attrezzate, tra piani di sicurezza, distanziamenti e capienza delle aule. I protocolli ci sono, così come le figure di riferimento per il Covid. In più c'è solo la questione del green pass, in capo ai dirigenti scolastici, ma per ora non abbiamo riscontrato criticità".

Per questo anno scolastico prossimo alla partenza un solo augurio: "Che possa proseguire in presenza fino alla fine".

E sulla questione mascherine non necessarie in caso di alunni di una classe completamente vaccinati? "E' un bell'obiettivo oltre che un bell'auspicio, ma per ora non può che rimanere tale. Le scuole non hanno la possibilità di verificare se gli studenti sono vaccinati o in possesso di green pass, perchè si tratta di un dato sensibile. Sarebbe bello ma, allo stato attuale, non è fattibile".