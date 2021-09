Verzuolo, in anteprima la proiezione del cortometraggio sulle 12 pergamene di Dante, ritrovate nell’archivio comunale

Si proietta in anteprima domani, sabato 4 settembre, alle 21 e 22, sotto l’ala alla Villa di Verzuolo il cortometraggio “Carte Scoperte: Sguardi su Dante” Per la normativa Covid l’accesso è consentito ai muniti di green pass o tampone negativo.

Posti limitati e prenotazioni al numero 0175 / 88390

Il cortometraggio dedicato a Dante Alighieri, in particolare al ritrovamento fortunoso di 12 pergamene del Purgatorio, conservate ora nell’archivio comunale di Verzuolo, è prodotto dal Comune di Verzuolo in collaborazione con l’ Associazione Culturale Verzuolese (ACV) e Librarsi APS, nell’anno dei 700 anni dalla morte del sommo Poeta e che si colloca nel Progetto Dantesco ideato per valorizzare i frammenti di Codice ritrovati, uno dei più antichi in Piemonte, risalenti al 1350, appena trent’anni dopo la morte di Dante nel 1321.

A rinvenire per caso i codici fu nell’800 un farmacista verzuolese: Agostino Savio, che durante alcune ricerche storiche nell’Archivio comunale scoprì il valore del foglio che avvolgeva il volume degli ordinati del 1603. Il primo a scrivere sull’esistenza di questi frammenti fu invece, nel 1898, Ferdinando Gabotto che cita i due frammenti di un codice della Commedia del secolo XIV. Uno di questi costituisce il foglio di guardia (membranaceo) del volume degli Ordinati del 1603, e comprende quattro pagine, ciascuna su due colonne; l’altro serve da dorsale allo stesso volume.

Un secondo ritrovamento, attestato verso il 1942 e documentato dai Giovanni Fissore, aumenta il numero delle pagine di due fogli usati come copertina del libro dei conti sempre del 1603 . Secondo quanto emerge il Codice (in tutto 12 pagine del Purgatorio) doveva essere assai elegante, sia per le iniziali presenti in ogni pagina, sia per la nitidezza del carattere e la finezza della membrana.

Gli studi filologici fino ad ora compiuti a proposito del Codice verzuolese (gli ultimi ad opera di Adriana Muncinelli e Paolo Pezzono) gli attribuiscono come autore un “copista dell’Italia nord-orientale. Alcuni studiosi legano i frammenti verzuolesi a Lagnasco, nella seconda metà del Quattrocento, importante polo culturale grazie alla presenza di Stefano Talice, grande studioso e amante del Poeta.

Alcuni storici sono convinti che in quell’epoca, proprio a Lagnasco si tenessero delle letture pubbliche della Commedia e che il pubblico giungesse da tutto il Marchesato di Saluzzo. Si potrebbe quindi pensare che il Codice verzuolese sia giunto dal paese vicino e che facesse parte della biblioteca stessa del Talice.

Altri studiosi ipotizzano anche che la Commedia potesse essere arrivata nella biblioteca del Castello di Verzuolo (allora facente parte Marchesato di Saluzzo) dalla Francia oppure che la copia fu scritta da uno degli ordini religiosi (domenicani o cappuccini) presenti a quell’epoca in paese.