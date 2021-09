Consigliere comunale di San Benedetto Belbo stroncato da un malore a 50 anni

Cordoglio e incredulità hanno segnato il risveglio della piccola comunità di San Benedetto Belbo, dove tra la notte e le prime ore della mattinata si è rapidamente diffusa la notizia della prematura scomparsa del consigliere comunale Giuliano Fresia.



Cinquant’anni, falegname presso un’azienda di Murazzano, Fresia è stato vittima di un improvviso malore, probabilmente un aneurisma, che lo ha colto nella tarda serata di ieri. Rientrato a casa dopo una serata trascorsa con la famiglia, si è steso e addormentato sul divano di casa senza più riprendere conoscenza. Inutile ogni soccorso: i sanitari del 118 giunti presso la sua abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



"Una notizia terribile, che ci lascia sconvolti – dice il sindaco Emilio Porro –. Il nostro è un piccolo paese, una grande famiglia. E Giuliano era tra i suoi componenti più attivi, sempre pronto a dare una mano e anche a proporre nuove iniziative, come le manifestazioni in programma per oggi e ora annullate. Siamo colpiti e addolorati, non possiamo che stringerci con profondo affetto alla famiglia".



Giuliano Fresia lascia la compagna Gloria, i figli Greta e Matteo, la madre Rosa e la sorella Antonella. I suoi funerali sono stati fissati per la mattinata di lunedì 6 settembre, alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale.



In segno di lutto sono state annullate le manifestazioni che il Comune aveva organizzato proprio per la giornata di oggi, venerdì 3 settembre, quando alle ore 17.30 sarebbe dovuto andare in scena lo spettacolo teatrale "Con voce di Langa", organizzato in ricordo di Luciana Sarotto, mentre alle ore 21 era in programma la rappresentazione "La ballata del vecchio marinaio", promossa nell’ambito delle celebrazioni fenogliane organizzate in paese. Entrambi i momenti sono stati rinviati a data da destinarsi.