L’assicurazione on line si rivela una truffa. Auto sequestrata per un braidese

Aveva stipulato l’assicurazione della propria Peugeot 307 tramite un fantomatico sito di assicurazione on line con un presunto broker e poi aveva iniziato a utilizzare il veicolo fino all’altra mattina, quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale braidese, impegnata in un controllo stradale in città con il targa system, dispositivo in grado di verificare in tempo reale la copertura assicurativa dei veicoli in circolazione, l’aver assolto l’obbligo della revisione periodica e l’eventuale provenienza furtiva degli stessi.



Il conducente ha mostrato agli agenti la polizza assicurativa rilasciata dalla compagnia assicurativa, ma come emerso dalla verifica effettuata dall’apparecchiatura e dai successivi controlli svolti dalla centrale operativa del Comando, la polizza è risultata inesistente. Pertanto è scattato l’immediato sequestro del veicolo e al conducente è stato contestata la violazione commessa.