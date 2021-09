Perché nascondere il proprio indirizzo IP?

Un indirizzo IP è un numero univoco che consente a un computer di comunicare in rete. Non possono esserci più computer con lo stesso indirizzo IP nella stessa rete.

Il termine "indirizzo IP" si riferisce a un indirizzo di protocollo Internet. Un indirizzo IP è una serie di numeri e lettere assegnati a ciascun dispositivo connesso a una rete di computer, ad esempio la rete Internet. Questa etichetta identifica e distingue i miliardi di dispositivi connessi a Internet: computer, telefoni cellulari, stampanti, ma anche sempre più dispositivi IoT (Internet of Things) come altoparlanti intelligenti, frigoriferi intelligenti, sistemi di sorveglianza domestica, ecc. Gli indirizzi IP assicurano che la trasmissione dei dati sia diretta al destinatario corretto. Proprio come gli individui e le aziende hanno bisogno di un indirizzo postale per inviarti una lettera, Internet ha bisogno di un indirizzo digitale per inviarti i dati richiesti.

Perché nascondere il tuo indirizzo IP è così importante

Poiché ogni dispositivo su Internet ha un indirizzo IP pubblico univoco, tale indirizzo IP può essere utilizzato anche per identificare in modo univoco quel dispositivo, che può essere ricondotto a una singola persona. Ciò rende relativamente facile per un sito Web, un servizio o un'applicazione collegare un'attività Internet specifica a una persona specifica. Conoscere il tuo indirizzo IP pubblico consente a siti Web, applicazioni e servizi di controllare la tua esperienza in base a dove pensano che tu sia o chi sei. Ma se nascondi il tuo indirizzo IP, riprendi il controllo dell'esperienza che intendi avere online. Se non ti senti a tuo agio con l'idea che qualsiasi sito web che visiti sappia dove sei (quindi chi sei), cosa stai scaricando e con chi stai parlando, allora devi nascondere ip. Ti serve una VPN.

Cosa devi sapere sull'utilizzo di una VPN

Internet si è evoluto nel corso degli anni. Ora abbiamo accesso a una grande quantità di informazioni e la capacità di stabilire connessioni infinite. La connessione a Internet è più facile che mai, tuttavia, gli utenti devono imparare a stare al passo con gli sviluppi per assicurarsi di rimanere al sicuro. Al lavoro, utilizziamo strumenti Internet per inviare e ricevere informazioni sensibili, acquistare beni e servizi e altro ancora. Personalmente, acquistiamo e partecipiamo sui social network. Ognuna di queste azioni può renderci vulnerabili ai malintenzionati. Il furto di identità, la frode con carta di credito e molti altri crimini vengono commessi dagli hacker ogni minuto di ogni giorno. Ti starai chiedendo quali misure puoi adottare per proteggerti meglio online. Una VPN può darti la sicurezza di cui hai bisogno e la privacy che meriti.