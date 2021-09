Torino Outlet Village: un’esperienza di shopping unica a Settimo Torinese

Torino Outlet Village, con oltre 80 negozi dei migliori brand nazionali ed internazionali, le grandi firme dello sportswear, beauty, home decore, kidswear e molto alto ancora, a cui si aggiungono un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità, è in grado di offrire ai suoi ospiti un’esperienza di shopping unica.

Il Village, in occasione del Santo Patrono di Settimo Torinese, sarà aperto anche lunedì 6 Settembre dalle ore 10 alle ore 20.

Per un’esperienza di shopping allineata al profilo dei marchi e al contesto, l’Outlet Village offre servizi esclusivi riservati ai propri clienti, tra cui un Info Point multilingue a disposizione per qualsiasi informazione, la possibilità di consultare un personal shopper e l’hands-free shopping per godere dello shopping senza l’ingombro degli acquisti effettuati.

Mai come in questo momento storico la location all’aria aperta di Torino Outlet Village, e i suoi ampi spazi, acquistano un valore aggiunto e permettono di dedicarsi al proprio shopping in assoluta sicurezza.

Torino Outlet Village ha inoltre lanciato l’esclusivo “PROGRAMMA VIP CLUB”, dedicato al cliente fidelizzato, grazie al quale, semplicemente effettuando i propri acquisiti, è possibile accumulare punti che daranno la possibilità di accedere alle diverse fasce del programma (Platinum, Gold, Silver) e di partecipare così a estrazioni di numerosi premi, benefit e sconti da utilizzare all’interno del Village stesso e che coinvolgeranno partner prestigiosi. Questa iniziativa, in collaborazione con altre realtà che rappresentano delle vere eccellenze del territorio nei settori hotellerie, ristorazione ma anche benessere, sport e turismo darà alla clientela del Village la possibilità di poter vivere esperienze assolutamente uniche e indimenticabili: cene stellate, esperienze beauty 5 stelle, soggiorni esclusivi, degustazioni presso le migliori case vinicole del territorio e ancora workshop curati da professionisti, escursioni, visite guidate per scoprire le bellezze del territorio.

Durante il corso dell’anno sono moltissime le iniziative commerciali, ma anche culturali, enogastronomiche, artistiche, letterarie etc., che Torino Outlet Village propone e dedica alla propria clientela.

In occasione del Back to School, Torino Outlet Village, ha pensato ad una promozione imperdibile.

Dal 30 agosto al 5 settembre, su articoli selezionati nei negozi aderenti, sarà possibile approfittare di straordinari ribassi fino al 30% per lo shopping degli outfit per il rientro in ufficio e per l’inizio della scuola dei più piccoli.